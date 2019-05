Apple Watch Series 3 kaputt? Vielleicht bekommt ihr eine Series 4 gratis

Eure Apple Watch Series 3 funktioniert nicht mehr ordnungsgemäß? Das könnte sich als Glücksfall herausstellen. Offenbar hat der Hersteller nicht ausreichend Ersatzteile für Reparaturen auf Lager. Deswegen sollen einige Kunden statt einer Reparatur eine Apple Watch Series 4 erhalten.

Darüber habe Apple seine Store-Mitarbeiter und autorisierte Service-Partner in einem internen Memo informiert, berichtet 9to5Mac. Die Maßnahme betreffe Reparaturen der Apple Watch Series 3 mit Edelstahlgehäuse. Sowohl deren GPS- als auch die Cellular-Version werde Apple teilweise gegen eine Apple Watch Series 4 ersetzen. Auch dabei werde es sich um die Edelstahl-Ausführung handeln.

Apple Watch 4 für Apple Watch 3: Auch in Deutschland?

Der Mangel an Ersatzteilen und das Austauschprogramm soll Apple Stores und autorisierte Service-Partner weltweit betreffen. Demnach könnt ihr also auch in Deutschland eine Apple Watch 4 für eure beschädigte Apple Watch Series 3 erhalten. Ob es sich um eine vorübergehende oder langfristige Maßnahme handelt, habe Apple bislang nicht erklärt. Wenn ihr euer Glück versuchen wollt und eure Smartwatch kaputt ist, solltet ihr euch also wohl beeilen.

Es wäre nicht das erste Mal, dass Apple neue Hardware als Ersatz für Reparaturen ausgibt. In einigen Ländern erhielten Besitzer Anfang des Jahres 2019 die Apple Watch Series 2 als Ersatz für eine kaputte Series 1. Auch in diesem Fall führte ein Mangel an Ersatzteilen zu der Austauschaktion. Wie sich Apple Watch Series 3 und Series 4 unterscheiden, könnt ihr einem anderen Artikel nachlesen. Das kostenlose Upgrade wäre für euch auf jeden Fall von Vorteil.