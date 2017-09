Apple Watch Series 3 kommt offenbar mit LTE und unverändertem Design

Der kurz vor der Keynote erfolgte Leak von iOS 11 liefert Hinweise zur Apple Watch Series 3, wie 9to5Mac berichtet. So ist ein Renderbild der Uhr aufgetaucht sowie Hinweise, dass Nutzer via LTE auf Mobilfunk zugreifen können.

Demnach ist die Apple Watch Series 3 äußerlich weitestgehend unverändert. Das hätte den Vorteil, dass sich Armbänder vom Vorgänger auch an der neuen Smartwatch verwenden ließen. Lediglich ein neues Zifferblatt lässt sich erkennen – und die Digital Crown ist mit einem roten Punkt versehen.

Zwei neue Farben

Aus diversen Codezeilen geht wiederum hervor, dass sich die Apple Watch Series 3 bei Bedarf per LTE verbindet, um etwa Musik zu streamen oder Anrufe anzunehmen. Die Smartwatch soll dabei dieselbe Nummer besitzen wie das eigene iPhone. Anrufer würden den Träger der Uhr so auch dann erreichen, wenn dieser das Smartphone nicht dabei hat. Überdies finden sich Hinweise auf spezielle Konditionen für Mobilfunkanbieter, die aber wohl nur für US-Unternehmen gelten.

Wenngleich das Design der Apple Watch Series 3 weitestgehend identisch zum Vorgänger erscheint, sind offenbar zwei neue Farbvarianten geplant. So tauchen im Code die Bezeichnungen "Ceramic-Grey" sowie "Blush Gold" auf. Was es mit der Smartwatch genau auf sich hat, erfahren wir schon bald am 12. September im Rahmen der Keynote, auf der Apple wohl auch das iPhone X, iPhone 8 und iPhone 8 Plus präsentieren wird.