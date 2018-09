Apple Watch Series 4: Apple macht seine Smartwatch wohl größer

Neben drei neuen iPhones wird Apple heute Abend wohl auch die Apple Watch Series 4 vorstellen. Neue Hinweise darauf finden sich offenbar im Quellcode der Hersteller-Webseite. Daraus soll außerdem hervorgehen, wie groß die Smartwatch ist.

Im Quellcode der Apple-Webseite sind anscheinend bereits die Internet-Adressen zu den Artikelseiten der neuen iPhones und der Apple Watch Series 4 hinterlegt. Wie The Verge berichtet, erscheint die Smartwatch wie ihr Vorgänger wohl in zwei verschiedenen Größen: Die kleinere Ausführung soll ein 40-mm-Gehäuse bieten, die größere komme auf 44 mm. Zum Vergleich: Die Apple Watch Series 3 bietet der Hersteller als 38-mm- und 42-Modell an.

Schmalere Ränder und größeres Gehäuse?

Dass die Apple Watch Series 4 ein größeres Display bieten wird als ihre Vorgänger, steht schon seit Längerem im Raum. Unklar war bislang allerdings, ob der Hersteller dafür lediglich die Bildschirmränder verkleinert oder auch das Gehäuse vergrößert. Ersteres schien lange Zeit wahrscheinlicher, doch wie es aussieht, wird Apples neue Smartwatch auch an Größe zulegen.

Wie die Apple Watch Series 4 aussehen wird, soll bereits ein mutmaßliches Marketing-Bild zeigen, das vor Kurzem aufgetaucht ist. Ihr seht es in dem Tweet unter diesem Artikel. Außerdem hat sich unter anderem der Designer Benjamin Geskin darüber Gedanken gemacht und seine Interpretation der Smartwatch in einem Konzept vorgestellt. Darüber hinaus gehen aus dem Quellcode der Apple-Webseite anscheinend auch die Bezeichnungen der iPhones für 2018 hervor: iPhone Xs, Xs Max und Xr.