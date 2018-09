Apple Watch Series 4 auseinandergenommen: Das steckt in der Smartwatch

Nach iPhone Xs und iPhone Xs Max ist nun also auch die Apple Watch Series 4 an der Reihe: iFixit hat die neue Smartwatch von Apple in ihre Einzelteile zerlegt. Die Experten haben zudem bewertet, wie leicht das Wearable zu reparieren ist.

Das OLED-Display der Apple Watch Series 4 lässt sich mit dem richtigen Werkzeug offenbar relativ leicht vom Gehäuse lösen. Eigentilch eine gute Voraussetzung für einen Display-Austausch – laut iFixit ist dieser aber dennoch schwierig. Demnach sollten nur Personen das Ganze durchführen, die sich mit Prozeduren dieser Art auskennen. Das gilt auch für den Austausch des Akkus, der laut iFixit aber machbar sein soll, wenn man die Smartwatch erst einmal geöffnet hat.

Etwas stärkerer Akku als im Vorjahr

Um den Akku freizulegen, muss man allerdings erst einmal die mit dem Bildschirm verbundenen drei Kabel entfernen. Danach erschweren es offenbar etliche "unglaublich kleine Schrauben", bis zum Akku vorzudringen. iFixit hat sich davon nicht abhalten lassen und konnte so auch feststellen, welche Kapazität der Akku der Apple Watch Series 4 bietet. Mit 291,8 mAh bei 3,81 V soll er vier Prozent stärker sein als sein Pendant in der Apple Watch Series 3.

An der Laufzeit ändert das leider nichts. Denn diese gibt Apple mit "bis zu 18 Stunden" an – was dem Durchhaltevermögen des Vorjahresmodells entspricht. Grund dafür ist wohl, dass der neue S4-Chipsatz etwas mehr Energie benötigt als sein Vorgänger, dafür aber auch doppelt so schnell sein soll. Für ihre Reparierbarkeit erhält die Apple Watch Series 4 insgesamt 6 von 10 Punkten, was noch einem ordentlichen Ergebnis entspricht. Die Experten haben die Reparierbarkeit des iPhone Xs Max im Teardown ebenso mit 6 Punkten bewertet.