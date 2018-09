Apple Watch Series 4: EKG-Funktion vorerst nur in den USA

Seit der Keynote am 12. September 2018 ist die Apple Watch Series 4 offiziell. Das wohl beeindruckendste neue Feature ist die integrierte EKG-Funktion. Hierzulande wird diese aber offenbar zunächst nicht zur Verfügung stehen.

Auch in den USA wird die Funktion nicht direkt zum Lauch bereit sein. Denn die dafür vorgesehene EKG-App ist offenbar noch nicht fertig. Andere Regionen sollen bis auf Weiteres komplett darauf verzichten müssen, berichtet GSMArena. Die Webseite will Hinweise darauf in der US-Pressemitteilung von Apple entdeckt haben. Außerdem liste der Hersteller das EKG nur auf seiner US-Webseite als Feature der Apple Watch Series 4 auf.

Apple hat globalen Rollout angekündigt

Allerdings hat sich Apple auf der Keynote bereits zur Verfügbarkeit geäußert: Kunden in den USA sollen das Feature noch vor Jahresende nutzen können. Außerdem bemühe man sich intensiv darum, es weltweit auszurollen. Möglicherweise ist die Verzögerung außerhalb der USA darauf zurückzuführen, dass Apple sich das EKG von den lokalen Behörden freigeben lassen muss.

In den USA hat etwa die Lebensmittelüberwachungs- und Arzneimittelbehörde FDA das EKG-Feature der Apple Watch Series 4 zugelassen. Es handelt sich um die erste solche Zulassung für ein Endverbraucher-Gerät. Normalerweise haben diese keine Möglichkeit, sich ein EKG-fähiges Gerät zu kaufen. Wenn das Feature einsatzbereit ist, können Besitzer der Apple Watch Series 4 in unter einer Minute ein EKG anfertigen lassen.

Das Ergebnis fließt dann in die Health-App ein, sodass die Aufzeichnungen an einen Arzt übermittelt werden können. Laut dem Präsidenten der American Heart Association sei dies ein großer Vorteil. Denn wenn Patienten in der Praxis Symptome schilderten, lägen diese oft längst in der Vergangenheit und seien für den Arzt nicht mehr nachvollziehbar. In unserem Hands-on könnt ihr euch ein Bild davon machen, zu was die Uhr sonst noch so in der Lage ist.