Apple Watch Series 4: Erste Nutzer sollen EKG-Funktion zu Nikolaus erhalten

Am 6. Dezember 2018 soll es so weit sein: Dann können US-Besitzer der Apple Watch Series 4 angeblich ein Update installieren, das ein wertvolles Feature an Bord haben soll – die EKG-Funktion. Damit wird das Apple-Wearable zu einem besonderen Gesundheits-Gadget.

Das EKG-Feature kommt offenbar mit dem Update auf watchOS 5.1.2, berichtet Caschys Blog – zunächst allerdings wie angekündigt vorerst nur in den USA. Ab 19 Uhr unserer Zeit soll die Aktualisierung für die Apple Watch zur Verfügung stehen. Die vierte Ausführung des Wearables verfügt über einen elektronischen Sensor, mit dem Nutzer ein Elektrokardiogramm erstellen können. Für die Freischaltung dieser Funktion ist aber das besagte Update erforderlich.

EKG als PDF speichern

Nachdem US-Nutzer das Update auf watchOS 5.1.2 installiert haben, können sie ganz einfach ein EKG erstellen lassen. Dazu legen sie ihren Finger auf die Krone und lassen ihn für eine halbe Minute dort. Das Ergebnis kann als PDF abgespeichert werden und in diesem Format zum Beispiel einem Arzt weitergeleitet werden.

Das Update auf watchOS 5.1.2 erscheint zwar auch hierzulande, allerdings ohne das EKG-Feature. Wenn ihr eine Apple Watch Series 4 besitzt, solltet ihr die Aktualisierung trotzdem zeitnah installieren, da sie die Sicherheit und die Leistung der Smartwatch erhöhen soll. Das EKG-Feature war bereits bei der Vorstellung im September 2018 Thema; wann die praktische Funktion auch in Europa zur Verfügung stehen könnte, hat Apple noch nicht bekannt gegeben.