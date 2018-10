Apple Watch Series 4 hat offenbar ein Problem mit der Zeitumstellung

Gefangen in der Neustart-Schleife: Die Apple Watch Series 4 ist offenbar nicht gut für Zeitumstellungen gerüstet. In Australien berichten etliche Nutzer davon, dass die Uhr nach der letzten Umstellung nicht mehr ordentlich funktioniert.

In Australien hat am ersten Oktoberwochenende die Umstellung auf Sommerzeit stattgefunden. Besitzer der Apple Watch Series 4 berichten laut 9to5Mac vermehrt davon, dass sich das Betriebssystem aufgehängt habe. Offenbar sind etliche Einheiten der Smartwatch in einer unendlichen Boot-Schleife gefangen, die sich wiederholt, bis der Akku leer ist. Betroffen sind angeblich Geräte, die das neue Watch Face mit Infografiken nutzen.

Neues Datum, neues Glück

In den Infografiken der Apple Watch Series 4 werden eure Aktivitäten aufgelistet. Dabei zeigt das Watch Face detailliert an, zu welchen Tageszeiten ihr euch wie bewegt habt. Durch die Zeitumstellung ist einem Tag eine Stunde verloren gegangen. Damit kann das Wearable offenbar nicht umgehen, wenn dieses Watch Face genutzt wird. Es wird erwartet, dass der Fehler von alleine verschwindet, wenn sich das Datum auf den nächsten Tag umstellt.

In Europa findet die Umstellung auf Winterzeit am letzten Oktoberwochenende statt. In den USA wird die Zeit am 4. November umgestellt. Es bleibt zu hoffen, dass Apple das Problem bis dahin serverseitig lösen kann. Ansonsten dürfte sich die Zahl derer schlagartig vergrößern, die das beschriebene Problem mit der Apple Watch Series 4 haben. Einen anderen Bug, der die Aktivitätsringe der Smartwatch betrifft, hat Apple erst unlängst per Update ausgeräumt.