Apple Watch Series 4: So denken Kardiologen über die Herzkontrolle

Neben einem größeren Display bietet die Apple Watch Series 4 auch neue Möglichkeiten zur Kontrolle eures Herzschlags. Wie sinnvoll das generell ist, können Kardiologen am besten beurteilen. In einem Artikel der Washington Post haben sich Herzspezialisten nun dazu geäußert.

Den Ärzten zufolge könnte sich die Apple Watch Series 4 vor allem für Patienten als nützlich erweisen, die unwissentlich unter Herzrhythmusstörungen leiden. Gerade ein vorliegendes Vorhofflimmern bleibe oft unerkannt, weil nicht alle Patienten die entsprechenden Symptome zeigten. Die Smartwatch könne den entscheidenden Hinweis für einen Arztbesuch liefern. Allerdings stehen einige Mediziner der Überwachung des Herzschlags auch durchaus skeptisch gegenüber.

Höhere Belastung für das Gesundheitssystem

Diverse Ärzte befürchten offenbar, dass viele Nutzer der Apple Watch Series 4 sich grundlos auf den Weg in die Praxis machen und so das (US)-Gesundheitssystem unnötig belasten. Denn der Herzschlag unterliege auch bei gesunden Menschen natürlichen Schwankungen. Die Smartwatch könnte also falschen Alarm schlagen und ihre Nutzer ohne Grund beängstigen.

Überflüssige Arztbesuche könnten im schlimmsten Fall zu nicht erforderlichen Therapien führen. Allerdings seien dies alles keine Probleme, die speziell die Apple Watch Series 4 beträfen. Bereits jetzt suchten etwa viele Nutzer von Fitbit-Wearables einen Arzt auf, weil die erhobenen Herz-Daten sie beunruhigten, berichtet Gregory Marcus, der Leiter für kardiologische Forschung an der UCLA.

Aus der Perspektive des Gesundheitswesens sei es zu früh zu sagen, ob der Nutzen die zusätzlichen Kosten wert ist. Der Kardiologe kann sich allerdings schon vorstellen, dass durch die Apple Watch Series 4 veranlasste Artbesuche sowohl in medizinischer als auch in finanzieller Hinsicht positive Auswirkungen haben – vor allem, wenn das EKG so verlässlich funktioniert, dass eine Diagnose ohne zusätzliche Untersuchungen möglich ist.

Helfen könne außerdem eine bessere medizinische Aufklärung, die den Trägern der Apple Watch Series 4 und anderer Wearables die Angst nehme. Solange ihr euch nicht verrückt machen lässt, sollte unserer Meinung nach die Maxime gelten: Lieber ein Arztbesuch zu viel, als den möglicherweise entscheidenden zu versäumen.