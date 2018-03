Apple Watch Series 4 soll mit größerem Bildschirm und Akku erscheinen

Erhalten die Smartwatches aus Cupertino in wenigen Monaten ihr erstes Redesign? Die Apple Watch Series 4 bekommt angeblich eine neue Optik, einen größeren Bildschirm und eine ausdauernde Batterie.

Apple arbeitet an neuen Wearables und will zukünftig auf ein "trendigeres Design" setzen, soll KGI-Analyst Ming-Chi Kuo laut 9to5Mac Investoren in einer Notiz mitgeteilt haben. Besonders das Display soll erneuert werden und um 15 Prozent im Vergleich zu der Apple Watch Series 3 wachsen. Ob das Gehäuse gleich groß bleibt (Stichwort: rahmenloser Bildschirm) oder mit dem Display mitwächst, geht aus dem Bericht nicht hervor. Nimmt auch der Gehäuseumfang zu, wäre die neue Apple Watch ungefähr 43,7 x 48,3 mm groß.

Größerer Akku und neue Sensoren

Die Tendenz geht wohl eher zu einer insgesamt größeren Smartwatch, da auch der Akku etwas wachsen soll. Zudem wird die Apple Watch Series 4 laut Kuo neue Fitness-Funktionen bekommen. Welche Sensoren neu hinzustoßen könnten, verrät der Experte bisher allerdings nicht. Preise sind ebenfalls noch nicht bekannt.

Die Smartwatch kommt angeblich im dritten Quartal 2018 auf den Markt und soll Apple – in Kombination mit günstigeren Modellen älterer Genrationen – neue Verkaufsrekorde bescheren. Apple dürfte laut den KGI-Analysen in diesem Jahr 22 bis 24 Millionen Wearables verkaufen, was einem Anstieg um 30 Prozent entsprechen würde. Langfristig rechnet Kuo mit jährlich 50 Millionen verkauften Exemplaren.