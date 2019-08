Apple Watch Series 5: Release zusammen mit iPhone 11 möglich

Wann veröffentlicht Apple den Nachfolger der Apple Watch Series 4? Aktuellen Gerüchten zufolge soll es schon im Herbst 2019 so weit sein. Darüber hinaus gibt es Mutmaßungen zum Design – und sogar bereits zur Ausstattung des Nachfolgers.

Dem renommierten Apple-Analysten Ming-Chi Kuo zufolge erscheint die Apple Watch Series 5 im September 2019, wie GSMArena berichtet. Kuo zufolge wird das Unternehmen die neue Ausführung seiner Smartwatch zusammen mit dem iPhone 11 der Öffentlichkeit präsentieren. Die Keynote wird einem geleakten Screenshot aus iOS 13 zufolge am Dienstag, den 10. September stattfinden. Sollte die Vorhersage stimmen, gibt Apple dem Wearable also wieder eine ganz große Bühne.

Apple Watch 5 mit Keramik-Gehäuse?

Laut Kuo soll die Apple Watch Series 5 ein Gehäuse aus Keramik erhalten. Es sei aber nicht ganz klar, ob diese Eigenschaft nur auf ein Modell zutrifft, oder ob Apple für alle Ausführungen dieses Material verwendet. Schon im Frühjahr 2019 schrieb der Analyst dieses Material der neuen Auflage der Smartwatch zu. Im Code von watchOS 6 gibt es aber laut 9to5Mac Hinweise darauf, dass 2019 neben dem Keramik auch ein Titan-Modell erscheinen wird.

Auch zum Display der Apple Watch Series 5 machte Kuo neue Aussagen. Für den Bildschirm nutze Apple erstmals die Dienste des Zulieferers Japan Display. Dieses Unternehmen soll rund 20 Prozent der Displays herstellen. Entsprechend ist davon auszugehen, dass ihr den Unterschied zu den Bildschirmen anderer Hersteller nicht merken werdet.

Eine Revolution im Display-Bereich steht der Apple Watch aber wohl frühestens 2020 bevor. Im kommenden Jahr könnte Apple erstmals microLED-Bildschirme verbauen. Diese Technologie soll der Series 6 nicht nur eine deutlich längere Akkulaufzeit bescheren, sondern auch eine verbesserte und hellere Darstellung.

Update auf watchOS 6 mit praktischen Features

Wenn ihr bereits eine Apple Watch besitzt, könnt ihr euch trotzdem auf den Herbst freuen. Neben der Series 5 wird Apple auch große Updates für seine Betriebssysteme veröffentlichen. Mit watchOS 6 soll es zum Beispiel einfacher werden, eine Restaurant-Rechnung durch mehrere Leute zu teilen.

Wann das Update erscheint, ist noch nicht bekannt. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass Apple den Rollout zusammen mit dem von iOS 13 startet. Es deutet sich an, dass der Release am 23. September 2019 stattfindet. Der Herbst wird also für derzeitige und zukünftige Besitzer der Apple Watch spannend.