Wartet ihr schon gespannt auf die Enthüllung der Apple Watch Series 6? Die Experten sind sich nicht einig, an welchem Datum genau Apple die neue Version seiner Smartwatch herausbringt. Zwei Monate sind derzeit im Rennen. Die Frage ist dabei auch, ob Apple dem iPhone 12 mehr Raum einräumen will oder nicht.

Die Apple Watch soll in der Woche 37 des Jahres 2020 erscheinen, also um den 7. September herum – dessen ist sich Leak-Experte Jon Prosser sehr sicher. Schon Mitte August verkündete Prosser, dass Apple die neue Smartwatch in dieser Woche per Pressemitteilung ankündigen wird. Der Leaker Komiya schlägt in eine ähnliche Kerbe: Seiner Meinung nach findet die Vorstellung am 9. September statt. Ab dem 11. September sollt die Apple Watch Series 6 dann erhältlich sein.

Release mit iPhone 12?

Das japanische Blog Mac Otakara hingegen schreibt offenbar, dass die Apple Watch Series 6 erst im Oktober erscheint. Demnach wolle Apple die neue Version der Smartwatch auf der gleichen Keynote enthüllen, auf der auch das iPhone 12 vorgestellt wird. Die Veranstaltung soll in der zweiten Oktoberhälfte stattfinden.

Für beide Termine gibt es gute Argumente. Das Datum im September ist traditionell für eine Apple-Keynote reserviert. Apple kann sich also der allgemeinen Aufmerksamkeit bewusst sein – und die Apple Watch Series 6 besonders in den Fokus rücken. Denn dass die Keynote zum iPhone 12 später stattfindet, scheint angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie mittlerweile gewiss.

Apple Watch Series 6 mit größerem Akku

Für Apple könnte es aber auch Vorteile haben, alle neuen Produkte auf einmal vorzustellen. Schließlich sind die Händler und Nutzer mit diesem Vorgehen vertraut und die Prozesse darauf abgestimmt. Mehrere voneinander getrennte Releases zu veranstalten, auch wenn der zur Apple Watch Series 6 nur in einer Pressemitteilung besteht, verursacht Aufwände.

Die Apple Watch Series 6 könnte es euch Gerüchten zufolge ermöglichen, den Sauerstoffgehalt des Blutes zu untersuchen. Dadurch soll das Gadget beispielsweise dabei helfen können, frühzeitig auf Herzprobleme hinzuweisen. Auch ein größerer Akku als bei den Vorgängern ist mutmaßlich an Bord. Wenn ihr mit weniger Funktionen zufrieden seid und stattdessen einen niedrigeren Preis bevorzugt, solltet ihr bis 2021 warten: Dann könnte eine Apple Watch SE erscheinen.