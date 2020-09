Wann erscheint die Apple Watch Series 6? Dass Apple die Neuauflage seiner Smartwatch noch im Herbst 2020 veröffentlichen wird, ist sehr wahrscheinlich. Doch wann genau soll der Marktstart erfolgen? Und auf welche Weise wird Apple das Gadget ankündigen? Zumindest ein Leak-Experte ist sich diesbezüglich sicher.

Der für seine Apple-Leaks bekannte Jon Prosser hat sich zu Wort gemeldet: Ihm zufolge sollen sowohl die Apple Watch Series 6 als auch das iPad Air 4 am 8. September 2020 erscheinen. Laut Prosser hätten seine Quellen ihre Meinung nicht geändert – Apple werde die beiden Geräte am heutigen Tag via Pressemitteilung offiziell ankündigen. Ihr findet den besagten Tweet etwas weiter unten in diesem Artikel.

Oder nur eine Event-Ankündigung?

In einem bereits zuvor veröffentlichten Tweet verrät Prosser auch die Uhrzeit, zu der die Pressemitteilung online gehen soll. Demnach werde Apple die frohe Botschaft morgens um 9 Uhr (Eastern Time) verkünden. Hierzulande wäre es dann bereits 15 Uhr, wenn Apple tatsächlich die Apple Watch Series 6 und das iPad Air 4 vorstellt. Zu dem Apple-Tablet sind erst kürzlich Bilder aufgetaucht.

Doch es gibt auch Gegenstimmen. So hat etwa Mark Gurman bereits vor ein paar Tagen angemerkt, dass eine Vorstellung der Produkte via Pressemitteilung unwahrscheinlich sei. Eher würde Apple am 8. September ein Online-Event ankündigen. Auf dieser Veranstaltung, die vermutlich via Stream übertragen wird, dürften wir dann mit der Vorstellung von Apple Watch Series 6 und Co. rechnen. Diesen Tweet findet ihr am unteren Ende dieses Artikels.

Apple Watch Series 6 im Herbst

Jon Prosser hat bereits vor ein paar Wochen eine Roadmap zu den kommenden Apple-Produkten veröffentlicht. Schon zu diesem Zeitpunkt lautete seine Prognose, dass Apple die Apple Watch Series 6 in der "Woche des 7. September" offiziell enthüllen will. Auch ein neues iPad soll Apple vorstellen – wobei Prosser nicht verrät, ob es sich dabei um das iPad Air 4 handeln soll. Gerüchte zu einem Herbst-Release dieses Modells gab es bereits im Frühjahr 2020.

Sollte Prosser mit seiner Vorhersage richtig liegen, könnt ihr euch schon auf das nächste Event freuen: Die Keynote zum iPhone 12 soll Prosser zufolge in der Woche des 12. Oktober stattfinden. Alles, was wir bereits zur Apple Watch Series 6 zu wissen glauben, haben wir für euch in einer Übersicht zusammengetragen. Und wer weiß – vielleicht erhalten wir schon in wenigen Stunden Gewissheit zur neuen Apple-Smartwatch.