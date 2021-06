Die Apple Watch hat sich für das Unternehmen aus Cupertino in den letzten Jahren zu einem Erfolgsgaranten entwickelt. Bei der kommenden Apple Watch Series 7 hört Apple einem Bericht zufolge entsprechend auf die Nutzer – und optimiert eine Komponente, die vielen von euch wichtig ist.

Wie bei Smartphones steht auch bei Smartwatches eine möglichst hohe Akkulaufzeit auf dem Wunschzettel vieler Kunden weit oben. Die nächste Generation der Apple Watch biete daher eine längere Akkulaufzeit als die Vorgänger, so ein Bericht. Ein größerer Akku soll für die erhöhte Ausdauer sorgen.

Mehr Platz für Akku bei kommender Apple Watch

Da der kommende S7-Chip der Apple Watch Series 7 aller Voraussicht nach kleiner als die Varianten in früheren Apple-Uhrenmodellen ausfällt, wird im Gehäuse mehr Platz frei. Apple steht laut Bericht vor der Wahl, die hinzugewonnene Fläche entweder für neue Gesundheits-Sensoren oder einen stärkeren Akku zu nutzen. Das Unternehmen habe sich inzwischen für die zweite Option entschieden.

Wie hoch der mögliche Zugewinn an Ausdauer sein wird, lässt sich momentan nicht abschätzen. Zwar vergrößerte Apple den Akku der hauseigenen Uhr bereits bei der Series 6 (im Vergleich zur Series 5), doch wegen hinzugekommener leistungshungriger Features und Sensoren blieb die Ausdauer etwa auf dem Level des Vormodells.

Das aktuelle Flaggschiff-Modell Apple Watch Series 6 bietet eine Akkulaufzeit von rund 18 Stunden (die je nach Nutzungsverhalten variiert) – entsprechend dürfte die nächste Apple-Uhr bei größerem Akku durchaus über 20 Stunden oder mehr kommen.

Kantigeres Apple-Watch-Gehäuse voraus?

Zusätzlich zur potenziell steigenden Ausdauer der Apple Watch hat Zulieferer-Insider Ming-Chi Kuo bereits weitere mögliche Features der im Herbst erscheinenden Series 7 in Aussicht gestellt. Die Uhr könnte demnach ein neues Gehäusedesign erhalten. Apple orientiere sich hierbei am iPhone 12, das ein kantigeres Gehäuse als die bislang sehr abgerundete Apple Watch aufweist. So könnte Apple mehr optische und haptische Konsistenz in das eigene Produkt-Portfolio bringen, da iPad Pro und iPad Air ebenso ein kantigeres Gehäuse haben.