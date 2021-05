Es gibt neue Gerüchte zur Apple Watch Series 7. Zwei Branchenexperten melden, dass das Design der neuen Smartwatch sich vom Vorgänger unterscheiden könnte. Außerdem soll es auch eine neue Farbe zur Auswahl geben.

Jon Prosser ist in der Tech-Branche eine bekannte Größe. In seiner neuen Podcast-Episode der "Genius Bar" redet er mit Sam Kohl unter anderem über die Apple Watch Series 7, die bislang noch nicht offiziell bestätigt ist. Seinen Informationen und Einschätzungen nach spendiert Apple der Smartwatch ein frisches Design, das sich an den anderen neuen Apple-Produkten orientiert.

Apple Watch: Von Kanten und neuen Farben

Insgesamt halten Prosser und Kohl nicht viele neue Informationen bereit. Sie deuten jedoch an, dass bereits es in naher Zukunft weitere Gerüchte zur neuen Apple Watch gibt. Im Moment wissen die beiden nur, dass die Smartwatch designtechnisch dem iPhone 12 annähern soll. Im Klartext heißt das, dass das Gehäuse der Watch Series 7 auf eckige Kanten anstelle der abgerundeten setzt. Die quadratische Form der Uhr bleibe jedoch bestehen.

Apple Watch Series 7 Concept pic.twitter.com/IWwwaUdNbP — LΔurent (@_LaurentB) May 18, 2021

Natürlich kursiert auch bereits ein Konzeptbild der neuen Apple Watch im Netz. Hier sehen wir außerdem, dass die Uhr in einer neuen Farbvariante erhältlich sein soll. Das matte Grün kennt ihr bereits von Apples AirPods Max. Auch Prosser und Kohl haben die neue Farbe bestätigt.

Neue Gerüchte decken sich mit alten Aussagen

Es deutet viel darauf hin, dass Prosser und Kohl mit ihren Aussagen ins Schwarze getroffen haben. Denn bereits im September 2020 vermeldete der berühmte Branchenanalyst Ming-Chi Kuo, dass Apple an einem umfassenden Neu-Design der Apple Watch arbeitet. Inzwischen dürfte genug Zeit vergangen sein, um das Design für die Massenproduktion abzusegnen.

Zwischenzeitlich gab es Hinweise auf ein noch radikaleres, komplett rundes Design. Doch diese dürften durch die neuen Aussagen der Experten endgültig vom Tisch sein. Offizielle Informationen sind leider erst frühestens auf der nächsten Apple Keynote zu erwarten, die vermutlich im September oder Oktober stattfindet.