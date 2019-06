Apple Watch soll sich in Fotoapparat verwandeln

Die Apple Watch soll unabhängiger vom iPhone werden. Derzeit fehlt es der Smartwatch aber in einem wesentlichen Punkt an der Hardware: Das Wearable hat keine Kamera. Dies könnte sich künftig ändern. Apple plant die Linse zudem an einer interessanten Stelle ein.

Apple hat ein Patent beim "United States Patent and Trademark Office" (USPTO) angemeldet, das sich mit einer Kamera für die Apple Watch befasst: Das Gerät verfügt laut Antrag über eine Linse, die im Armband der Uhr sitzt. Die clevere Idee würde euch beim Fotografieren reichlich Flexibilität geben.

Guter Kamerawinkel

Ihr könntet das Armband offenbar nach oben halten, um euch einen guten Kamerawinkel zu verschaffen und würdet dennoch die Bildvorschau auf dem Display der Apple Watch im Blick behalten. Skizzen, die dies veranschaulichen, könnt ihr euch in einem Tweet am unteren Ende dieses Artikels anschauen.

Apple würde so auch ein Problem umgehen, mit dem die Hersteller bisher zu kämpfen hatten: Bei den meisten Ideen befindet sich die Kamera direkt im Gehäuse. Samsung plante sogar mal mit einer Linse im Bildschirm. Dann wäre aber entweder der Kamerawinkel eingeschränkt oder müsstet ohne Voransicht fotografieren, da ihr auf dem Display nicht sehen könnt, was die Linse einfängt.

FaceTime via Apple Watch

Die Kamera der Apple Watch soll zudem FaceTime-Anrufe ermöglichen. Laut des Patents müsst ihr bei Gesprächen aber nicht die ganze Zeit das Armband festhalten. Die Position der Kamera ließe sich laut der Beschreibung fixieren. Wie bei einem iPhone (mit Front- und Rückkamera) könnte die Apple Watch zudem auf beiden Seiten über Linsen verfügen. Dies würde unter anderem 360-Grad-Videos ermöglichen.

Wie immer gilt bei einem solchen Patent: Es steht nicht fest, dass das Feature letztendlich auch in Serie geht. Die Idee verdeutlicht aber Apples Vision, die Apple Watch vom iPhone so unabhängig wie möglich zu machen. Bei diversen Aktivitäten wie Laufen, Surfen oder Snowboarden stört ein Smartphone schließlich.

Während ihr auf eine Apple Watch mit Kamera also wohl noch etwas warten müsst, veröffentlicht Apple mit watchOS 6 bereits im Herbst 2019 einige neue praktische Funktionen für die Smartwatch. So müsst ihr etwa seltener zum Smartphone greifen; außerdem gibt es einen eigenen App Store und neue Fitness-Funktionen.