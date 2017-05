Apple Watch: Tim Cook persönlich soll Diabetes-Armband testen

Die Apple Watch als Must-have für Diabetiker: Angeblich entwickelt Apple derzeit Sensoren, mit denen Nutzer des Wearables ihren Blutzuckerspiegel messen können – ohne dafür Blut abnehmen zu müssen. Aktuell soll Tim Cook eine entsprechend präparierte Smartwatch persönlich testen.

Der Apple-CEO sei auf dem Apple Campus dabei gesichtet worden, wie er ein Gerät zur Messung des Blutzuckerspiegels ausprobierte, das mit seiner Apple Watch verbunden war, berichtet CNBC. Vor einer Studentengruppe der Universität Glasgow soll er kürzlich gesagt haben, dass er das Gerät seit Wochen trage – offenbar geht es vor allem darum, die Auswirkungen von Essen und Bewegung auf den Blutzuckerspiegel zu untersuchen. Vermutlich spielt es auch eine Rolle, inwieweit diese Faktoren sich in der Messgenauigkeit des Wearables widerspiegeln.

In diesem Artikel o2 Free M

Seonsoren im Armband

Erst kürzlich gab es einen Bericht, dem zufolge Apple mit einem kleinen Team an Ingenieuren daran arbeitet, die Apple Watch zu DEM Wearable für Diabetiker zu machen. Seit fünf Jahren werde an dem Projekt bereits gearbeitet – und möglicherweise könnte es mittlerweile so weit sein, dass die entsprechenden Sensoren in der nächsten Ausführung der Smartwatch verbaut werden können.

Wo die Sensoren untergebracht sein könnten, ist noch unklar; wahrscheinlich ist, dass Apple die Technologie nicht in dem ohnehin kleinen Gehäuse des Wearables verbaut, sondern sie im Armband unterbringt. Das hätte gleichzeitig den Vorteil, dass sich Menschen mit einer Diabetes-Erkrankung gezielt dieses Zubehör kaufen können.