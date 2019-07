Apple Watch hilft euch künftig bei der Restaurant-Rechnung

Auf der WWDC 2019 hat Apple neben iOS 13 auch das kommende Betriebssystem-Update für die Apple Watch vorgestellt. Neben dem App Store bringt watchOS 6 auch noch viele andere interessante Features auf die Smartwatch. Eines davon dürfte euch gefallen, wenn ihr gerne in Restaurants essen geht.

Denn watchOS 6 beinhaltet einen Taschenrechner, mit dem ihr ermitteln könnt, wie viel jeder Einzelne für sein Essen bezahlen muss – inklusive Trinkgeld. Dafür hält der Taschenrechner der Apple Watch eine eigene Taste bereit. Caschys Blog hat sich bereits angeschaut, wie das Ganze im Detail funktioniert.

Trinkgeld auf Knopfdruck ermitteln

Um das Trinkgeld zu bestimmen, tippt ihr im Taschenrechner auf den "€%"-Button. Daraufhin öffnet sich eine Maske, wo ihr eingeben könnt, wie viel Prozent Trinkgeld ihr geben wollt. Außerdem fragt euch der Taschenrechner, wie groß eure Gruppe ist und für welche Summe ihr gegessen habt. Habt ihr alles eingegeben, verrät euch die Apple Watch den Gesamtpreis inklusive Trinkgeld. Außerdem zeigt sie an, wie viel jeder einzelne bezahlen müsste, wenn ihr euch die Rechnung teilen wollt.

Dazu sei gesagt, dass die Funktion in den USA wohl noch ein wenig nützlicher sein dürfte als bei uns. Dort sind Kellner noch mehr auf Trinkgeld angewiesen als hierzulande. Ein Zuschuss in Höhe von 15 bis 20 Prozent gilt dort als ungeschriebenes Gesetz. Aber auch hierzulande freut sich das Service-Personal natürlich über ein Trinkgeld.

watchOS 6: Launch im Herbst?

Eure Apple Watch nimmt euch somit einiges an Arbeit ab, ohne dass ihr euer Smartphone aus der Tasche holen müsst. Wie viel Prozent Trinkgeld ihr letztendlich geben wollt, müsst ihr aber auch in Zukunft selbst entscheiden. In Deutschland gilt ein Zuschuss in Höhe von 5 bis 10 Prozent der Rechnung als üblich.

Die Funktion sollte im Herbst auf eure Apple Watch kommen. Denn dann wird Apple aller Voraussicht nach watchOS 6 veröffentlichen. Ein genaues Launch-Datum gibt es noch nicht. Vermutlich rollt der Hersteller das Update etwa zeitgleich mit iOS 13 aus, das kurz nach der Präsentation der iPhones von 2019 erscheinen sollte.