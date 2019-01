Apple Watch und iPhone retten Frau nach Autounfall das Leben

Womöglich habt ihr schon in einem oder mehreren Artikeln darüber gelesen, dass die Apple Watch ein Leben gerettet hat. Genau das ist nun wohl erneut passiert. Allerdings geht es in der neuen Geschichte um einen Autounfall – und die Frau in Lebensgefahr kam offenbar auf einen guten Einfall, um die Smartwatch für ihre Rettung einzusetzen.

Eine Frau aus Florida kam auf dem Highway mit ihrem Auto von der Straße ab, wie AppleInsider berichtet. Nachdem sich der Wagen überschlagen hatte, landete er offenbar neben der Straße in einem Sumpf – und begann, langsam im Schlamm einzusinken. Nebenbei soll sich das Auto nach und nach mit Wasser gefüllt haben, die Frau war zudem im Wrack gefangen, heißt es weiter. So einfach konnte sie anscheinend keine Hilfe rufen, ihr iPhone war wohl bereits im dreckigen Wasser verschwunden. Und genau an dieser Stelle kommt die Apple Watch ins Spiel.

Rettung durch Apple und Google

Dem Bericht zufolge hat die Frau über ihre Apple Watch das iPhone-Suchen-Feature benutzt, um ihr Handy im Wasser ausfindig zu machen. Da das Smartphone anscheinend noch funktionierte, müsste es sich um ein wasserdichtes iPhone 7 oder ein neueres Apple-Modell handeln.

Letztendlich hatten die Rettungskräfte aber wohl Schwierigkeiten, das Autowrack ausfindig zu machen. Zum Glück konnte die eingeklemmte Frau bei der Suche helfen, indem sie sich mit Google Maps selbst geortet hat. Diese Idee sei ihr aber nicht sofort gekommen: Zu diesem Zeitpunkt soll das iPhone nur noch über fünf Prozent Akku verfügt haben und das Wasser stieg ihr schon bis zur Brust. Obwohl es demnach knapp war, wurde sie noch rechtzeitig geborgen. Neben iPhone und Apple Watch dürfte der Frau auch ihr eigener Verstand sehr als Lebensretter gedient haben.