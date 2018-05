Apple Watch: Update auf watchOS 4.3 führt zu Startschwierigkeiten

Offenbar solltet ihr das Update auf watchOS 4.3 nicht durchführen: Mehrere Besitzer einer Apple Watch haben wohl Probleme mit der neuen Version. Falls ihr diese schon installiert habt, verzichtet ihr besser auf einen Neustart der Smartwatch. Der Fehler wird aber anscheinend schon bald behoben.

Zwar ist das Update auf watchOS 4.3 bereits Ende März 2018 für die Apple Watch ausgerollt, doch ein großer Fehler ist wohl vielen Nutzern zunächst gar nicht aufgefallen. Nach der Installation kann es passieren, dass die Smartwatch Neustarts nicht mehr richtig durchführt. Demnach zeigt das Gerät das Apple-Logo dauerhaft an, ohne dass der Start abgeschlossen wird. Es erfordert laut iPhone-Ticker zum Teil mehrere manuelle Reboot-Versuche, ehe das Gadget wieder funktioniert.

Alle Modelle betroffen

Mehrere Nutzer haben sich offenbar in verschiedenen Foren bereits über den Fehler beschwert. Dieser soll bei Besitzern einer Apple Watch Series 3 auftreten, Personen mit älteren Modellen des Wearables seien von dem Problem ebenso betroffen. So trete der Bug beispielsweise ebenfalls auf der Apple Watch Series 2 auf. Vermeidet also derzeit eine Aktualisierung eurer Smartwatch, wenn ihr auf der sicheren Seite sein möchtet.

Apple ist der Fehler aber wohl schon bekannt: In der mittlerweile dritten Beta-Version von watchOS 4.3.1 soll das Problem schon behoben sein. Wann das entsprechende Update für alle Nutzer einer Apple Watch ausrollt, ist aber noch nicht bekannt. Womöglich ist es schon in wenigen Wochen so weit. Falls eure Smartwatch auch unter dem Bug leidet und gar nicht mehr reagiert, drückt ihr Seitentaste und Krone für mindestens 10 Sekunden, um einen Neustart zu erzwingen.