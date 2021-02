Wer eine Apple Watch sein Eigen nennt, sollte nun gut aufpassen. In den Betriebssystemversionen watchOS 7.2 und 7.3 gibt es einen Fehler, durch den bestimmte Modelle nicht mehr aufladen, sobald sie in den Power-Reserve-Modus wechseln. Ein Update soll das Problem nun lösen.

Apple hat watchOS 7.3.1 veröffentlicht. Das Update für die Apple Watch soll einen verheerenden Fehler beheben, der in watchOS 7.2 und 7.3 auftreten kann. Der führe laut PhoneArena bei einigen wenigen Modellen der Apple Watch Series 5 oder der Watch SE dazu, dass die Uhren nicht mehr aufladen, sobald sie in den Power-Reserve-Modus wechseln.

Die Sache ist ernst. Das weiß auch Apple und hat deshalb für seine Nutzer eigens eine Seite eingerichtet, die hilft das Problem zu erkennen und zu lösen. Es wird dringend empfohlen watchOS 7.3.1 zu installieren. Wenn es bereits zu spät ist, rät Apple dazu die Smartwatch mindestens eine halbe Stunde auf ein Ladegerät zu legen. Sollte sich dann immer noch nichts regen, bleibt nur noch die Kontaktaufnahme mit dem Support und das Einschicken der Apple Watch.

So findet ihr heraus, ob ihr betroffen seid

Ihr habt eine Apple Watch, könnt euch aber nicht erinnern, welches Modell genau? Kein Problem, das lässt sich ganz einfach herausfinden. Einfach die Watch App auf dem iPhone öffnen oder direkt auf der Uhr die Einstellungen und unter Allgemeines den Punkt Über auswählen. Hier sind Modellname und Nummer angegeben.

Und was ist der Power-Reserve-Modus? Das ist ein Feature, mit dem Apple die Akkulaufzeit der Apple Watch verlängert. Bei einem Ladestand von zehn Prozent fragt euch das System, ob ihr ihn aktivieren wollt. Verliert die Batterie noch mehr Energie , schaltet er sich von selbst ein. Danach zeigt die Apple Watch nur noch die Uhrzeit an. Alle anderen Funktionen sind deaktiviert. Um die Power Reserve zu deaktivieren, haltet ihr den seitlichen Knopf der Uhr so lange gedrückt, bis das Apple-Logo erscheint.

Apple Watch updaten: So funktioniert’s

Mit watchOS 7.3.1 verschwindet der verheerende Akkufehler von eurer Apple Watch. Ein Update ist deshalb dringend empfohlen. Öffnet dafür die Watch App auf dem iPhone und tippt auf My Watch oben links. Wählt Allgemeines und dann Software Update aus. Um das Update ausführen, muss die Apple Watch zu mindestens 50 Prozent aufgeladen sowie mit dem WLAN verbunden sein und sowohl auf dem Ladegerät als auch in der Nähe des iPhones liegen.