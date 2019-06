Apple Watch: Diese coolen Watch Faces kommen mit dem Update auf watchOS 6

Der Apple Watch ein neues Aussehen verpassen – zumindest auf dem Display. Im Herbst veröffentlicht Apple für seine Smartwatch das Update auf watchOS 6. Mit der neuen Version des Betriebssystems kommen nicht nur zahlreiche neue Funktionen auf das Wearable, sondern auch neue Watch Faces.

Sechs neue Watch Faces bringt das nächste große Update mit, berichtet 9to5Mac. Dazu gehören die vier Designs: "Modular Compact", "Solar Dial", "Gradient" und "California". Außerdem gibt es die zwei Watch Faces "Numerals Mono" und "Numerals Duo" zur Auswahl. Im Gegensatz zu den ersten Vier stehen die letztgenannten auch auf der Apple Watch Series 1 bis 3 zur Verfügung.

Das bieten die Watch Faces unter watchOS 6

"Numerals Mono" und "Numerals Duo" bieten euch die Möglichkeit, Farbe, Schriftart und Stil zu ändern. Allerdings zeigen diese Watch Faces nur die Zeit an und keine darüber hinausgehenden Informationen. Anders sieht es bei den anderen vier Watch Faces aus, die aber nur auf der Apple Watch Series 4 verfügbar sind.

Mit "Modular Compact" beispielsweise bietet zahlreiche Komplikationen. Ihr könnt euch zwischen analoger und digitaler Zeitanzeigen entscheiden und wahlweise einen Sekundenzeiger einblenden. "Solar Dial" zeigt euch die Position der Sonne an – über die Krone könnt ihr sehen, wo sie vorher war oder zu einem späteren Zeitpunkt sein wird.

"Gradient" hat einen "Full Screen"-Modus und bietet, wie der Name verrät, Farbverläufe an. Komplikationen sind nicht dabei. "California" zeigt in vier Ecken weiterführende Informationen an und bietet darüber hinaus auch eine Text-Komplikation.

Upgrade auf Apple Watch Series 4 lohnt sich

Nicht nur die neuen Watch Faces von watchOS 6 dürften einen Anreiz bieten, auf das neue Modell umzusteigen. Die Apple Watch Series 4 bietet außerdem eine ganze Reihe an Verbesserungen im Vergleich zu den Vorgängern. Dazu gehören etwa eine höhere Leistung, größere Displays, bessere Lautsprecher – und natürlich die automatische Fallerkennung und das EKG-Feature, das auch in Deutschland bereits Leben gerettet hat.

Das Update auf watchOS 6 bringt zahlreiche Neuerungen auf die Apple Watch. So braucht ihr beispielsweise künftig kein iPhone mehr, um Apps zu installieren. Außerdem könnt ihr vorinstallierte Apps löschen und so für mehr Ordnung auf dem Startbildschirm sorgen. Die Aktualisierung wird voraussichtlich im Herbst 2019 erscheinen.