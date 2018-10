Apple Watch: Videos geben Tipps zu Workouts und Notrufen

So könnt ihr die Apple Watch Series 4 für Workouts benutzen: Apple hat zwei Clips veröffentlicht, in denen in knapp 30 Sekunden bestimmte Funktionen der Smartwatch erklärt werden. In einem geht es um Fitness-Funktionen, in dem anderen um das Absetzen von Notrufen.

Wie starte ich mit der Apple Watch ein Workout? Dieser Frage widmet sich das erste der beiden Videos. Zuerst müsst ihr demnach die Workout-App starten. Anschließend setzt ihr euch ein neues Ziel, zum Beispiel für einen Lauf – oder ihr wählt ein bereits eingegebenes Ziel aus. Wenn ihr fertig seid und die Messung beenden wollt, wischt ihr nach rechts. Für die Zusammenfassung scrollt ihr einfach nach unten. Ihr findet das Video über diesem Artikel.

Notruf und Notfallkontakte

Mit der Apple Watch Series 4 könnt ihr im Notfall auch einen Notruf absetzen. Für die SOS-Funktion haltet ihr den seitlichen Button gedrückt, der sich unter der Krone befindet. Anschließend wischt ihr bei "Notruf SOS" nach rechts, um den Anruf bei Rettungsdiensten zu starten. Nach dem Notruf informiert das Wearable automatisch eure Notfallkontakte. Diese könnt ihr in der Health-App unter "Notfallpass" und "Bearbeiten" festlegen.

Erst kürzlich zeigte sich, dass die Apple Watch Series 4 offenbar ein Problem mit der Zeitumstellung hat. Bleibt die Hoffnung, dass Apple den dafür verantwortlichen Bug bis Ende Oktober ausräumen kann, wenn auch in Deutschland wieder die Uhren umgestellt werden. Ein Update von Ende September 2018 soll zumindest ein Problem mit den Aktivitätsringen ausräumen.