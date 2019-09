Apple Watch: WatchFace macht Uhr zum Röntgen-Scanner

iFixit hat derzeit einiges zu tun und zerlegt munter die neuen Produkte aus Cupertino, darunter die Apple Watch Series 5. Die Teardown-Experten haben aber auch noch Zeit für andere Sachen: Sie haben für die Uhr ein besonderes WatchFace veröffentlicht.

Die Zeiten der Sparabos von Jamba und Co. sind zum Glück vorbei, in denen euch unter anderem ein Röntgen-Scanner versprochen wurde. Die Sache mit dem Röntgenblick ist allerdings noch immer aktuell – auf eine andere und hochwertigere Art. iFixit hat für die Apple Watch ein Hintergrundbild veröffentlicht. Dank diesem sieht es so aus, als könntet ihr in die Smartwatch hineinschauen.

WatchFace gewährt einen Blick in die Uhr

Das WatchFace ist für die Apple Watch Series 3, Series 4 und Series 5 verfügbar und passt jeweils für die 42-mm- und 44-mm-Modelle. Wundert euch nicht: Da sich das Innenleben der einzelnen Generationen sehr ähnlich ist, sehen sich die WatchFaces auf dem ersten Blick sehr ähnlich. Es gibt aber kleine Unterschiede.

Ihr findet die Wallpaper direkt auf dem Portal zum Download. Öffnet die Seite auf eurem iPhone und tippt auf das Wallpaper, damit euer Handy es in voller Auflösung anzeigt. Ladet das Bild herunter und folgt der weiteren iFixit-Anleitung.

Case und Wallpaper für iPhone verfügbar

iFixit ist für die Liebe zum Detail bekannt. Es gibt unter anderem mehrere Hintergrundbilder für zahlreiche iPhone-Modelle. Zum iPhone Xs veröffentlichten die Bastler zudem ein besonderes Case. Die Rückseite der Schutzhülle zeigt eine Aufnahme vom Innenleben des Smartphones. Gut sichtbar sind unter anderem Komponenten wie Akku und Hauptplatine. So wirkt es, als wäre das Handy transparent. Für das iPhone Xs Max und das iPhone Xr ist ein entsprechendes Case ebenfalls verfügbar.

Apple hat die Apple Watch Series 5 auf seiner diesjährigen September-Keynote vorgestellt. Am Design hat sich im Vergleich zum Vorgänger nichts getan. Es gibt aber eine umfangreichere Ausstattung und neue Features, darunter ein "Always-On Retina Display". Die Preise beginnen bei 449 Euro.