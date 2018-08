Apple Watch: Zukünftige Modelle können womöglich Blutzucker messen

Die Apple Watch besitzt bereits einen Herzfrequenzsensor, der wohl schon mehreren Menschen das Leben gerettet hat. Ein zukünftiges Modell der Smartwatch könnte einen weiteren nützlichen Sensor erhalten. Dieser sei dazu in der Lage, den Blutzucker zu messen – das dürfte besonders für Diabetiker interessant sein.

Vom zuständigen US-Amt wurde ein Patent veröffentlicht, laut dem Apple an einer Methode zur Messung des Blutzuckers arbeitet, berichtet Appleinsider. Das Ganze soll komplett ohne Nadel und Blutentnahme funktionieren – ansonsten wäre das Feature wohl auch eher unangenehm für den Träger. Ein optischer Sensor, der auf Lichtwellen reagiert, ermittelt den Blutzuckerwert stattdessen wohl noninvasiv.

Nicht nur für Diabetiker interessant

Mit einem Blutzucker-Sensor kann die Apple Watch in der Theorie nicht nur den Glukosewert für Diabetiker ermitteln: Mit so einer Technologie könnten Nutzer ihre Ernährung besser im Blick behalten oder sogar feststellen, wann sie unterzuckert sind – Letzteres schlägt sich bekanntlich auch auf die Konzentration nieder. Der im Patent beschriebene Sensor hat aber anscheinend noch ein paar Limitierungen. So habe die Technologie noch Probleme bei der korrekten Erkennung, wenn mehrere Stoffe zugleich vom Sensor erfasst werden. Anscheinend hat Apple aber schon ein paar Ideen, um Ungenauigkeiten zu beseitigen.

Es handelt sich nicht um das erste Patent von Apple, das sich mit der Messung von Blutzucker beschäftigt. Offenbar ist das Unternehmen also sehr stark daran interessiert, eine entsprechende Technologie für die Apple Watch zu entwickeln. Ob diese bereits in der Apple Watch 2019 oder in einem noch späteren Modell zum Einsatz kommt, ist noch unklar. Samsung geht derweil wohl einen anderen Weg: Ein Patent deuten darauf hin, dass ein Nachfolger der Galaxy Watch womöglich den Blutdruck des Trägers erfassen kann – Apple hat allerdings auch schon ein entsprechendes Patent für so eine Messung eingereicht.