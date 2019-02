Apple Watch: Zum Internationalen Frauentag gibt es eine neue Challenge

Die nächste Apple-Watch-Challenge steht in den Startlöchern: Anlässlich des Internationalen Frauentags möchte euch der Elektronikriese demnächst wieder einmal zu mehr Bewegung motivieren. Um die Herausforderung erfolgreich zu bewältigen, müsst ihr aber zum Glück keine sportlichen Höchstleistungen vollbringen.

Am 8. März 2019 ist Internationaler Frauentag. An diesem Tag können alle Besitzer einer Apple-Smartwatch an der nächsten Apple-Watch-Challenge teilnehmen, wie 9to5Mac berichtet. Wenn ihr also zum Beispiel eine Watch Series 3 oder sogar die neuere Watch Series 4 euer Eigen nennt, dann seid ihr für diese Herausforderung bereits qualifiziert. Um die Herausforderung zu meistern, müsst ihr euch wahrscheinlich nicht verausgaben. Denn es soll genügen, wenn ihr zu Fuß oder mit dem Rollstuhl eine Distanz von 1,6 Kilometern zurücklegt.

Keine Eile!

Das Tempo spielt bei der Bewältigung der Meile übrigens keine Rolle. Ihr müsst also nicht joggen oder schnell laufen, sondern könnt auch gemütlich spazieren gehen. Mit eurer Teilnahme an der Challenge würdigt ihr nicht nur den Internationalen Frauentag und das, wofür er steht – ihr tut auch noch etwas Gutes für eure Gesundheit.

Obendrein dürfte es für die erfolgreiche Bewältigung auch wieder eine kleine Aufmerksamkeit von Apple geben. Üblicherweise handelt es sich dabei um virtuelle Abzeichen und Sticker, die ihr in Nachrichten oder via FaceTime versenden könnt. Genaue Informationen zu möglichen Belohnungen gibt es zwar noch nicht, dies war aber bereits bei der "Herzmonat"-Challenge der Fall. Weitere folgten, etwa die Herausforderung zum "Tag der Erde" oder zum Valentinstag.

Falls ihr bisher noch keinen Hinweis auf die kommende Apple-Watch-Challenge zum Internationalen Frauentag bekommen habt, müsst ihr euch einfach noch etwas gedulden. Normalerweise sollte euch Apple aber rechtzeitig vorher über die anstehende Herausforderung informieren.