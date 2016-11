Apple will 2017 drei MacBooks nicht mehr unterstützen

Mit dem 31. Dezember 2016 endet nicht nur dieses Jahr, sondern auch der Support für drei MacBooks von Apple. Laut MacRumors soll das Unternehmen aus Cupertino weitere Geräte auf die Liste der abgekündigten Produkte setzen, was aus einer internen Memo des Unternehmens hervorgehehe. Eine Reparatur entsprechender Modelle wird damit beinahe unmöglich.

Auf der offiziellen Apple-Support-Webseite existiert eine Liste von Geräten, die als Vintage-Produkte oder abgekündigte Produkte bezeichnet werden. Geräte wie MacBooks oder iPhones, die sich auf dieser Liste befinden, werden nicht mehr unterstützt. So stellt Apple für diese Geräte keine weiteren Ersatzteile zur Verfügung. In einem Apple Store oder bei einem autorisierten Servicepartner werden entsprechende Geräte demnach nicht mehr repariert.

5 Jahre Unterstützung

Diese Liste soll um das MacBook Pro (Anfang 2011) ergänzt werden, sowohl das Modell mit einer Bildschirmdiagonale von 15 Zoll als auch die Variante in 17 Zoll gehören dazu. Auch das MacBook (Mitte 2009) mit 13-Zoll-Display soll ab 2017 keinen Support durch Apple mehr erhalten. Neben diesen MacBooks gesellt sich mit dem Mac mini von Anfang 2009 auch noch ein (kleiner) Desktop-Computer dazu.

Zwei der genannten MacBooks hatten somit einen Zeitraum von fünf Jahren, in dem für sie Support und offizielle Reparaturmöglichkeiten zur Verfügung standen. Solltet Ihr eines der genannten Geräte noch aktiv nutzen und einen Defekt feststellen, ist es ratsam, dieses zeitnah reparieren zu lassen. Womöglich können einige Reparaturspezialisten auch 2017 noch Arbeiten an den MacBooks durchführen, doch deren Restbestand an Ersatzteilen dürfte irgendwann aufgebraucht sein.