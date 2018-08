Apple will eigenen Video-Streaming-Dienst im kommenden Jahr starten

Eigene Filme und Serien spielen in den Zukunftsplänen von Apple eine große Rolle. Bisher zeigt das Unternehmen exklusive Video-Inhalte über Apple Music und die TV-App von iOS. 2019 soll dann der eigene Video-Streaming-Dienst an den Start gehen.

Das geht aus einem Bericht der New York Times hervor. Diesem zufolge habe sich Apple die Rechte an einer Serie gesichert, die auf "Losing Earth: The Decade We Almost Stopped Climate Change" basiert. An dem über 30.000 Wörter umfassenden New-York-Times-Artikel über den Klimawandel hatten offenbar auch zahlreiche andere Bieter Interesse. In Zusammenhang mit dem Deal hat Apple der Zeitung anscheinend mitgeteilt, dass der Streaming-Dienst des Unternehmens 2019 starte, berichtet 9to5Mac.

Konkurrenz für Netflix

Die New York Times schreibt in dem Bericht, auf den sich die Webseite bezieht, allerdings nicht explizit von einem Streaming-Dienst. Stattdessen heißt es darin: "Apple hat gesagt, dass man nächstes Jahr mit dem Streaming der eigenen TV-Angebote beginnen und ernsthaft in Konkurrenz zu Netflix, Amazon und Hulu treten werde."

Theoretisch könnte das Streaming also auch weiterhin über Apple Music oder die TV-App erfolgen, doch wahrscheinlicher ist, dass das Unternehmen tatsächlich seinen Streaming-Dienst angekündigt hat. Gerüchten zufolge könnte das Abo dafür günstiger ausfallen als bei Netflix.

In den vergangenen Monaten hat das Unternehmen jedenfalls bereits die Weichen für vielversprechende Eigenproduktionen gestellt: Apple hat sich nicht nur die Dienste diverser TV-Experten, sondern unter anderem auch die Rechte an Produktionen von Oprah Winfrey und J. J. Abrams sowie einer Serie mit Jennifer Aniston und Reese Witherspoon gesichert.