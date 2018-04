Apple will eure Augen bei iPhone-Nutzung im Dunkeln schützen

Apple hat ein Patent zugesprochen bekommen, das beschreibt, wie das Unternehmen die Augen von iPhone-Nutzern bei Dunkelheit schützen will. Ein Dark Mode, wie ihn viele Anwendungen und auch iOS 11 bieten, ist dem Unternehmen offenbar nicht genug.

Wie PhoneArena berichtet, soll das Patent "Luminescence Shock Avoidance in Display Devices" heißen. Übersetzen lässt sich das in etwa als "Vermeidung eines Luminiszenz-Schocks in Bildschirmgeräten." Der sogenannte "Luminescence Shock" könne auftreten, wenn ein iPhone oder ein anderes Smartphone im Dunkeln angeschaltet werde. Ist das Display zu hell, erleiden die Augen offenbar den beschriebenen Schock und der Nutzer wird für einen kurzen Moment geblendet.

Sensor soll Abhilfe schaffen

Dies könne selbst mit Geräten passieren, die ihre Bildschirmhelligkeit in wenigen Sekunden an die vorherrschenden Lichtverhältnisse anpassen. Denn dann sei der Schaden bereits angerichtet. Apples will das Problem anscheinend mit einem Umgebungslichtsensor in den Griff bekommen. Dieser soll die Lichtverhältnisse bereits vor dem Einschalten des Screens ermitteln. So könnte das iPhone die Bildschirm-Helligkeit von Beginn an angenehm für die Augen des Nutzers einstellen. Zudem dürfte es den Akku eines Smartphones schonen, wenn die Helligkeit nicht erst nach dem Einschalten des Displays verringert werden muss.

Auch ein Verfahren ohne Umgebungslichtsensor sei in dem Patent beschrieben. Dieses habe aber einen etwas anderen Zweck: Es soll verhindern, dass der Bildschirm bei eingehenden Anrufen oder Nachrichten zu hell erstrahlt. Das würde sich ebenfalls auf die Augen und auf die Akkulaufzeit positiv auswirken. Aktuell müsst ihr euch im Dunkeln noch auf den "Night Shift"-Modus verlassen, den Apple mit iOS 9.3 eingeführt hat.