Apple wirbt PowerVR-Entwickler für eigene Grafik-Chips ab

Schon seit dem ersten iPhone von 2007 werden in den A-Chipsätzen von Apple Grafikeinheiten des Herstellers Imagination Technologies verbaut, der zuletzt Umsatzeinbuße verzeichnen musste. Laut eines Berichts vom AppleInsider wirbt das Unternehmen aus Cupertino nun Mitarbeiter vom PowerVR-GPU-Entwickler ab.

Bei den über 25 von Apple abgeworbenen Mitarbeitern soll es sich auch um Personen in höheren Positionen handeln. Darunter finden sich beispielsweise der ehemalige Chief Operating Officer John Metcalfe, Senior Design Manager Dave Roberts sowie der Senior Software Engineering Manager Benjamin Bowman, der über 17 Jahre für das Unternehmen Imagination Technologies tätig war.

Apple-GPU künftig Eigenproduktion?

Damit hat Apple mehrere wichtige Mitarbeiter von Imagination abgeworben. Metcalfe findet sich in Cupertino nun als Senior Director wieder, Roberts ist als Engineering Manager in der "Apple iOS GPU Software"-Gruppe tätig und Bowman übernimmt eine Position als GPU Architect. Mit diesem Schritt scheint es, als wolle man bei Apple künftig nicht mehr auf Technik von Drittherstellern setzen, sondern die GPU in Eigenproduktion weiterentwickeln.

Angeblich gab es im März 2016 bereits Gespräche zwischen Apple und Imagination wegen einer Übernahme. Offenbar hat sich der iPhone-Hersteller nun aber dazu entschieden, statt der ganzen Firma lediglich Personal des GPU-Entwicklers zu übernehmen. Vielleicht können wir die Auswirkungen dieses Schrittes bereits 2017 beim kommenden iPhone 8 sehen, in dem vermutlich ein A11-Chipsatz zum Einsatz kommen wird. Unklar ist, wie es nach der Übernahme so zahlreicher Mitarbeiter in Führungspositionen nun mit dem PowerVR-Entwickler Imagination Technologies weitergehen wird.