Apple: Zum Black Friday erhaltet Ihr Guthabenkarten für Einkäufe im Store

Auch Apple bietet zum Black Friday beim Kauf von Hardware Rabatte an – in Form von Geschenkkarten. Je nach Gerät erhaltet Ihr 150 Euro für den nächsten Einkauf zurück. Die meisten aktuellen Produkte sind von der Aktion allerdings ausgenommen.

"Unser eintägiges Shopping Event ist jetzt", ist am heutigen Black Friday in großen Buchstaben im Online-Shop von Apple zu lesen. Während andere Anbieter wie etwa Samsung eine 2-für1-Aktion für das Galaxy S7 und S7 Edge fahren, gibt Apple Gutscheine aus. Wer ein iPhone 6s, 6s Plus oder iPhone SE kauft, erhält so einen Gutschein im Wert von 50 Euro. Eine 100-Euro-Geschenkkarte bekommt Ihr für den Kauf eines iPad Pro, iPad Air 2 oder iPad mini 4.

Gilt nicht für iPhone 7 und 7 Plus

Für MacBook, MacBook Pro (2015), MacBook Air, iMac oder Mac Pro gewährt Euch Apple einen Einkaufsgutschein im Wert von 150 Euro. Solltet Ihr auf ein Black Friday-Angebot für das iPhone 7, 7 Plus, Apple Watch Series 2 oder das aktuelle MacBook (2016) gehofft haben, steht Euch eine Enttäuschung bevor, denn die sind von der Aktion ausgenommen. Dafür gibt's immerhin noch 25 Euro als Gutschein für den Kauf einer 2015er Apple Watch oder eines Apple TV (4. Gen.).

Unterdessen hält der App Store einige Schnäppchen für Euch bereit. So sind zahlreiche Games und Tools vergünstigt zu haben, etwa die bunte Ballerei Geometry Wars 3 für 2,99 Euro oder die renommierte Photoshop-Alternative Pixelmator für 1,99 Euro. Solltet Ihr hingegen den Kauf eines Android-Smartphones nicht ausschließen, dann kommt vielleicht das Honor 8 infrage, das zum Black Friday nur 299 Euro kostet.