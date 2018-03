Apples Bildungsevent: Neue Gerüchte zum günstigen iPad

Kein iPad für die Pro-Familie – aber mit Unterstützung für den Apple Pencil: Ende März 2018 veranstaltet Apple sein sogenanntes "Bildungsevent". Im Rahmen der Veranstaltung wird das Unternehmen mutmaßlich auch ein neues Apple-Tablet vorstellen, zu dem es bereits Gerüchte gab.

Das neue iPad soll sich vornehmlich an Schüler und Studenten richten, wie Bloomberg berichtet. Für diese Zielgruppe soll das Tablet vor allem durch den Preis interessant werden: Laut The Verge liegt dieser zum Marktstart gerade einmal bei 259 Dollar. Zum Vergleich: Das aktuell günstigste Apple-Tablet ist das iPad (2017), das in Europa im Juni letzten Jahres für 399 Euro erschienen ist.

Mit Apple Pencil

Den Gerüchten zufolge könnte das "Bildungs-iPad" das erste Gerät der Reihe werden, das den Apple Pencil unterstützt – ohne zur Pro-Familie zu gehören. Sollte Apple mit dem Gerät tatsächlich vor allem Schulen und andere Bildungseinrichtungen ansprechen wollen, wäre dies ein logischer Schritt; auch wenn dadurch eines der Alleinstellungsmerkmale der Pro-Reihe verschwindet.

Mit dem neuen iPad könnte Apple der Gerätefamilie noch einmal zu einem Aufschwung verhelfen: Schon die Einführung des "Einsteigermodells" iPad (2017) habe die Verkaufszahlen der Tablets zum ersten Mal seit Langem wieder erhöht. Möglicherweise zielt das neue MacBook in die gleiche Richtung, das Apple Gerüchten zufolge noch für 2018 plant. Das neue Notebook des Unternehmens soll das in die Jahre gekommene MacBook Air als "Einsteiger-Notebook" im Preisbereich um die 1000 Euro ersetzen. Was Apple noch für das "Field Trip"-Event Ende März planen soll, hat Jan für euch zusammengefasst.