Apples Jahres-Charts 2018: Das sind die Top 10 bei iTunes und im App Store

Am häufigsten gehört: "Was du Liebe nennst" von Bausa.

Welche Songs, Alben und Apps haben dieses Jahr die Charts dominiert? Apple hat die Bestenlisten 2018 für iTunes und den App Store veröffentlicht.

"Baby, gib mir mehr von dem, was du Liebe nennst", rappt Bausa auf dem gleichnamigen Song. Und Liebe hat der Musiker 2018 mehr als reichlich bekommen. Denn nicht nur erhielt sein Song "Was du Liebe nennst" diverse Preise bei der ECHO-Verleihung, er führt darüber hinaus auch die Single-Charts 2018 bei iTunes an – obwohl der Song schon 2017 erschien.

Welche Künstler es darüber hinaus noch in die Top 10 geschafft und welche Apps in den vergangenen Monaten am häufigen ihren Weg aufs iPhone gefunden haben, hat Apple nun bekannt gegeben. Das sind die Top 10 2018 bei iTunes und im App Store.

iTunes-Charts 2018

Immerhin zwei deutsche Musiker haben es in diesem Jahr unter die zehn erfolgreichsten Singles bei Apple Music geschafft.

"Was Du Liebe nennst" von Bausa "In My Mind" von Dynoro & Gigi D'Agostino "Havana" von Camila Cabello feat. Young Thug "Neymar" von Capital Bra feat. Ufo361 "Rockstar" von Post Malone feat. 21 Savage "One Kiss" von Calvin Harris & Dua Lipa "Nevermind" von Dennis Lloyd "These Days" von Rudimental feat. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen "FRIENDS" von Marshmello & Anne-Marie "God's Plan" von Drake

Die Topalben 2018

Die Single-Charts konnte Bausa für sich behaupten, unter die Alben des Jahres hat er es hingegen nicht geschafft. Dafür sind mit der 187 Straßenbande alte Bekannte unter den zehn Besten. Bonez MC und Raf Camora sind mit "Palmen aus Plastik - Winteredition (Tannen aus Plastik)" sogar ein zweites Mal in Folge in den Top 10 vertreten.

"Berlin lebt" von Capital Bra "÷ (Deluxe)" von Ed Sheeran "Endstufe (Deluxe Edition)" von Summer Cem "Anthrazit RR" von Raf Camora "Fast Life" von Azet "Palmen aus Plastik - Winteredition (Tannen aus Plastik)" von Bonez MC & Raf Camora "Wolke 7" von Gzuz "Beerbongs & Bentleys" von Post Malone "Scorpion" von Drake "?" von XXXTENTACION

Top-Seller: Filme 2018

Bei iTunes wird nicht nur viel gehört, sondern auch viel geschaut. Dass "Star Wars" auch 2018 immer noch vor den heimischen Bildschirm lockt, beweisen dieses Jahr gleich zwei Vertreter in den Top 10 der Filme 2018.

Star Wars: Die letzten Jedi Kingsman - The Golden Circle Thor: Tag der Entscheidung Avengers: Infinity War Fack Ju Göhte 3 Jumanji: Welcome to the Jungle Solo: A Star Wars Story American Made Black Panther (2018) Red Sparrow

Top-Seller: Serien 2018

Deutsche Serien können mittlerweile auch international überzeugen. Gleich drei Plätze haben sich dieses Jahr deutsche Produktionen in den Charts gesichert.

4 Blocks, Staffel 1 4 Blocks, Staffel 2 The Big Bang Theory, Staffel 11 Game of Thrones, Staffel 7 Westworld, Staffel 2 Homeland, Season 7 (subtitled) Babylon Berlin, Staffel 1 Westworld, Staffel 1 Grey's Anatomy, Staffel 14 Suits, Series 8

App-Store-Charts 2018

Ein Smartphone ist nur so smart wie die darauf installierten Apps, oder so ähnlich. Diese Anwendungen tauchten 2018 am meisten auf iPhones auf.

iPhone-Charts: meist gekaufte Apps

Blitzer.de PRO Threema Oje, ich wachse! AutoSleep Schlaftracker WeatherPro Facetune WatchChat for WhatsApp CamToPlan PRO Baby Monitor 3G Geekbench 4

iPhone-Charts: meist geladene Apps

WhatsApp Messenger YouTube Instagram Google Maps - Transit & Essen Snapchat Spotify Music Messenger Facebook Netflix eBay Kleinanzeigen

Das Smartphone ist in Deutschland mittlerweile Spieleplattform Nummer eins. Aber was wurde 2018 am häufigsten gespielt? Überraschung, Fortnite ist nicht auf dem ersten Platz.

iPhone-Charts: meist gekaufte Spiele

Plague Inc. Minecraft Hitman Sniper Bloons TD 5 The Room: Old Sins Bloons TD 6 Pocket Build Nexomon Doodle Jump Tank Hero

iPhone-Charts: meist geladene Spiele

Helix Jump Fortnite Snake VS Block Love Balls Rise Up Subway Surfers Pixel Art - Malen nach Zahlen Dune! Wort Kreuz Piano Tiles 2™

Sind eure Apps unter den Top 10 vertreten oder benutzt ihr euer iPhone komplett am Mainstream vorbei? Welche Songs und Alben führen denn eure ganz persönlichen Jahres-Charts an?