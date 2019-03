Arbeitet Apple an Konkurrenz zu Google Lens?

Die AR-Bilderkennung Google Lens ist mittlerweile auch auf dem iPhone verfügbar. Apple selbst bietet bislang noch keine iOS-App an, die Bildinhalte KI-gestützt analysiert. Das könnte sich schon bald ändern.

Apple hat offenbar diverse Patente des mittlerweile inaktiven Unternehmens Lighthouse erworben. Diese stehen in Zusammenhang mit einer smarten Sicherheitskamera, die mithilfe künstlicher Intelligenz verschiedene Personen auseinanderhalten und Haustiere erkennen kann. In den Patenten seien verschiedene Methoden zur Bilderkennung beschrieben. Anders als Face ID sei die Lighthouse-Technologie in der Lage, komplette Räume zu erfassen. Die Erkennung könnte etwa Grundlage für einen Google-Lens-Konkurrenten bieten.

Viele mögliche Einsatzbereiche

PhoneArena zufolge könnte Apple die in den Patenten beschriebenen Methoden aber nicht nur für ein eigenes Google Lens verwenden. Es gebe noch diverse andere denkbare Einsatzmöglichkeiten. So könnten die Patente Apple etwa helfen, die 3D-Kamera-Sensoren (ToF) zu optimieren, über die kommende iPhones mutmaßlich verfügen.

Dass eines der Patente auf "Video-Bilder bei schwachem Licht" hinweist, könnte ein Anzeichen dafür sein, dass Apple auch ein Pendant zu Googles "Night Sight" plant: Dem Suchmaschinenriesen ist es durch Software gelungen, die Qualität von Fotos bei schlechten Lichtverhältnissen deutlich zu verbessern.

Vielleicht sollen die Patente Apple aber auch bei der Entwicklung einer AR-Brille im Stile von Google Glass helfen. Gerüchte zu solch einem Gadget halten sich nach wie vor hartnäckig. Dazu passt, dass Tim Cook vor Kurzem aufregende neue Apple-Produkte angekündigt hat, die womöglich viel Aufsehen erregen werden.