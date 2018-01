Arbeitet Facebook an einem Tool gegen Spoiler?

Wer die neueste Episode seiner Lieblingsserie noch nicht gesehen hat, traut sich kaum auf Facebook und andere soziale Kanäle. Überall lauert die Gefahr, auf einen Spoiler zu stoßen, der wesentliche Informationen der neuen Folge verrät. Facebook ist das Problem bewusst, ein Tool gegen Spoiler würde die Entwickler jedoch vor Schwierigkeiten stellen.

Ricky Van Veen, Head of Global Creative Strategy bei Facebook, sprach auf der Filmindustrie-Tagung der National Association of Television Program Executives (NATPE) darüber, ob sich Spoiler zu überraschenden Wendungen in Serien verhindern ließen. "Wenn du die fünfte Folge noch nicht gesehen hast, siehst du nicht, wie dein Freund etwas über Episode 5 kommentiert", beschreibt der 37-Jährige seine Idee. Tenor: Ein solches Feature sei durchaus möglich.

Noch gibt es Hürden

"Das sind eigentlich wirklich einfache Dinge, die aber bisher noch niemand umgesetzt hat, weil es schwer ist, wenn die Konversation und das Ansehen [der Serie] an unterschiedlichen Orten stattfinden", weshalb es auch bei Facebook noch kein Feature dieser Art gebe, sagte Van Veen.

So wie der Unternehmer über einen solchen Spoiler-Filter spricht, hört es sich jedoch an, als wäre das Thema in Menlo Park mindestens schon einmal diskutiert worden. Denn Van Veen würde in einem solchen Tool für die Nutzer und die gesamte Facebook-Community einen "echten Mehrwert" sehen. Seine Aussagen könnt ihr im Video ungefähr ab Minute 48:12 hören.