"Are You Sleeping?": Apple gibt grünes Licht für Drama-Serie

In Zukunft will Apple verstärkt auf eigene Serien setzen

"Are You Sleeping" wird Apples neue Serie: Das Unternehmen verstärkt offenbar seine Bemühungen, sich mit eigenen und originalen Inhalten auf dem Streaming-Markt zu etablieren. Bei dem neuen Auftrag handelt es sich nun um das Genre Drama.

Die Serie "Are You Sleeping" beruht auf dem gleichnamigen Buch von Kathleen Barber, berichtet Variety. Darin geht es um die Obsession mit Justiz-Podcasts, die auf realen Ereignissen beruhen. Die Zuschauer sollen herausgefordert werden, sich über die Konsequenzen Gedanken zu machen, wenn die Rechtssprechung auf einer öffentlichen Bühne stattfindet. Die Hauptrolle übernimmt die Schauspielerin Octavia Spencer.

Dramen und eine Weltraum-Saga

Apple legt die Serie "Are You Sleeping" in die Hände des Produktionsunternehmens "Hello Sunshine", das der Schauspielerin Reese Witherspoon gehört. Hello Sunshine produziert für Apple bereits die Serie "Amazing Stories". Für das Drehbuch ist Nichelle Tramble Spellman verantwortlich, die Unterstützung durch die Beraterin Sarah Koenig erhält. Koenig ist Schöpferin und Produzentin des True Crime Podcasts "Serial".

In letzter Zeit mehren sich die Meldungen zu originalen Serien, die Apple in Auftrag gegeben hat: So gab es zum Beispiel Mitte Dezember 2017 das Gerücht, dass von den "Battlestar Galactica"-Machern eine "Space Saga" bestellt worden sei. Reese Witherspoon soll zusammen mit Jennifer Anniston auch vor der Kamera in Erscheinung treten: in einer Serie, bei der es sich um ein "Morning Show Drama" handeln soll.