Armband, Waage und Kopfhörer: Honor veröffentlicht neue Fitness-Gadgtes

In Deutschland ist das Honor Band 3 aktuell nur in Schwarz und Blau erhältlich

Immer mehr Menschen greifen bei Sport und Fitness auf smarte Begleiter zurück. Auch Honor möchte sich diesen Umstand zunutze machen: Die Huawei-Tochter veröffentlicht gleich drei Geräte , die euch dabei helfen, fit zu bleiben.

Das Honor Band 3 hat der Hersteller bereits 2017 vorgestellt. Ab sofort ist das Fitnessarmband auch hierzulande in Schwarz und Blau erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 69,90 Euro. Zu diesem Preis bekommt ihr zum Beispiel auch das Huawei Band 2 Pro. Das Honor Band 3 bietet die von Fitnesstrackern gewohnten Features wie einen Pulsmesser und Schlafmonitoring. Außerdem mit an Bord sind ein PPG-Cardio-Tachometer und ein 3-Achsen-Beschleunigungsmesser. Den Grad des Wasserschutzes gibt Honor mit "5 ATM" an. Damit sollte das Gadget zumindest Schweiß standhalten und unter der Dusche überleben. Das Honor Band 3 versteht sich mit Android 4.4 oder neuer und iOS 8.0 oder neuer.

Waage und Kopfhörer für Fitness-Fans

Damit ihr nach der Joggingrunde überprüfen könnt, ob sich die Anstrengung gelohnt hat, bietet Honor eine smarte Waage an: Die Honor Smart Scale bestimmt neben eurem Gewicht auch Körperfett, Knochenmasse, BMI/BMR, Flüssigkeitshaushalt, Muskelmasse und Viszeralfett. Ablesen könnt ihr all diese Informationen über eine dazugehörige App. Die Verbindung mit eurem Smartphone oder Tablet erfolgt über Bluetooth 4.1. Wie viel die Körperfettwaage kosten wird, ist unklar. Sie soll aber noch im zweiten Quartal 2018 bei uns auf den Markt kommen.

Die Honor Smart Scale (© 2018 Honor)

Bereits erhältlich sind neben dem Honor Band 3 auch die neuen Sport-Kopfhörer des Unternehmens. Die "Honor Sport Bluetooth"-Kopfhörer sollen 11 Stunden lang mit einer Akkuladung durchhalten und laut Hersteller "kristallklare Sprach-und Audioqualität bei Anrufen" bieten. Für 69,90 Euro gehören sie euch – in Schwarz oder Blau.