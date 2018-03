"Assassin's Creed": Der nächste Teil könnte in Troja spielen

In "Assassin's Creed: Origins" konnten wir noch die Pyramiden in Ägypten erforschen

Nachdem uns "Assassin's Creed: Origins" bereits in eine sehr interessante Epoche versetzt hat, soll uns der Nachfolger an einen nicht weniger spannenden Ort aus der Vergangenheit bringen. Allerdings soll das Game nicht mehr im Jahr 2018 erscheinen.

Der nächste Ableger der "Assassin's Creed"-Reihe soll im antiken Griechenland spielen, wie die Webseite Comicbook von mehreren Personen erfahren haben will, die mit dem Entwickler Ubisoft zu tun haben. Älteren Gerüchten zufolge sei noch im Jahr 2015 sogar der Plan gewesen, diese Epoche neben dem alten Ägypten in "Origins" zu behandeln. Die kreativen Köpfe der Game-Serie könnten also schon länger mit diesem Handlungsort liebäugeln.

Das magische Pferd?

Es ist aber wohl noch unklar, wohin es uns im antiken Griechenland genau verschlägt. Möglich wäre aber dann etwa auch ein Ausflug nach Troja, sodass wir an dem legendären Krieg teilnehmen oder womöglich sogar das Trojanische Pferd selbst besteigen können. Letzteres könnten die Entwickler in "Assassin's Creed" vielleicht dann nicht als einfaches Holzpferd darstellen, sondern als ein Artefakt der sogenannten ersten Zivilisation – das ist aber nur reine Spekulation.

Comicbook zufolge hat eine der Quellen des Gerüchts bereits Ägypten als Handlungsort vom aktuellen Assassinen-Abenteuer vorausgesagt. Demnach könnte uns tatsächlich das antike Griechenland im nächsten "Assassin's Creed" erwarten. Bis wir es mit Sicherheit wissen, dürfte aber noch etwas Zeit vergehen. Ubisoft soll das nächste Spiel der Reihe erst 2019 auf den Markt bringen.