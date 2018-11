"Assassin's Creed Odyssey": Update macht euch noch mächtiger

Ubisoft hat im November 2018 viel mit "Assassin's Creed Odyssey" vor. Der Entwickler verspricht mehrere Updates, mit denen ihr auch weiterhin Spaß im antiken Griechenland haben könnt. Damit ihr euch gegen eure Feinde besser wehren könnt, kann euer Assassine künftig auch noch mehr Macht erlangen.

Zuerst die wichtigste Information: Die neuen Inhalte sollen kostenlos für alle Spieler sein. Zunächst erhöht Ubisoft das maximale Level. Euer Assassine kann künftig bis auf Level 70 (vorher: Level 50) aufsteigen und dadurch noch stärker werden. Die dadurch gewonnene Kraft könnt ihr dann bei den neuen Aktivitäten austesten.

Kampf gegen einen Zyklopen

Ihr erhaltet etwa "Lost Tales of Greece", bestehend aus den neuen Questreihen "The Show Must Go on" und "Divine Intervention". Diese tauchen mit einer gelben Markierung auf eurer Weltkarte auf, sobald ihr Episode 5 der Haupthandlung abgeschlossen habt. Schon am 13. November kommt zudem ein neuer, schwerer Gegner: Den Zyklopen Steropes könnt ihr über die Quest "The Lightning Bringer" herausfordern. Gewinnt ihr gegen die riesige Kreatur, erhaltet ihr einen legendären Bogen.

Damit euch auch auf Reisen durch Griechenland in "Assassin's Creed Odyssey" nicht langweilig wird, kommen epische Söldner und Schiffe hinzu, die auf ein Gefecht mit euch warten. Zu den weiteren angekündigten Neuerungen gehört, dass ihr eurer Rüstung das Aussehen von einer anderen verpassen könnt. Zudem senkt eines der Updates die Verbesserungskosten für eure Ausrüstung. Wann im November die meisten der neuen Inhalte verfügbar sind, ist noch nicht bekannt.