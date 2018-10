Asus ZenFone 6 hat womöglich die schrecklichste Notch

Chaos statt Ordnung? Asus arbeitet derzeit offenbar am ZenFone 6, das wie sein Vorgänger eine Notch besitzen soll. Allerdings könnte die Aussparung im Display gerade bei Symmetrie-Fans für einen Schrecken sorgen. Zumindest, wenn sich der Hersteller für ein bestimmtes Design entscheidet.

Slashleaks hat mehrere Bilder veröffentlicht, auf denen verschiedene Prototypen des Asus ZenFone 6 zu sehen sein sollen. Auf einer Abbildung ist ein Smartphone mit einer schmalen Wassertropfen-Notch erkennbar. Das wäre eigentlich kein Problem. Doch wie die Abbildung am Ende des Artikels zeigt, befindet sich die Aussparung nicht in der Mitte am oberen Bildschirmrand, sondern rechts davon.

Ein störender Fleck auf dem Screen

Gerade eine asymmetrische Notch wirkt wenig harmonisch, sodass sie von vielen Nutzern als sehr störend wahrgenommen werden könnte – wie ein Fleck, den ihr aber nicht vom Display reiben könnt. Noch soll aber die Chance bestehen, dass Asus sich für ein anderes Design entscheidet. Andere Bilder zeigen mutmaßliche Prototypen des ZenFone 6, bei denen die Aussparung mittig platziert ist.

Genügend Zeit zum Einlenken bleibt für Asus offenbar noch: Der Hersteller hat das ZenFone 5 auf dem Mobile World Congress (MWC) 2018 im Februar enthüllt. Somit könnte der Nachfolger auch im Frühjahr 2019 kommen. Viel ist über das Smartphone noch nicht bekannt. Auf einigen der Abbildungen ist das mutmaßliche ZenFone 6 mit einem Fingerabdrucksensor auf der Rückseite und einer Triple-Kamera zu sehen.