Auf dem Großteil aller Android-Smartphones läuft ein veraltetes System

Auch wenn die Zahl der Android-Smartphones, die das Update auf Oreo erhalten haben, in letzter Zeit zugenommen hat, warten viele nach wie vor auf die aktuelle Version von Googles Betriebssystem. Das verdeutlichen die Zahlen zur Verbreitung der Android-Versionen, die der Suchmaschinenriese nun veröffentlicht hat.

Die auf einer offiziellen Google-Seite für Android-Entwickler veröffentlichen Statistiken zeigen, dass Android 8.0 Oreo (0,5 Prozent) und Android 8.1 Oreo (0,2 Prozent) gemeinsam auf eine Verbreitung von unter einem Prozent kommen. Auf den meisten Android-Smartphones läuft offenbar noch Marshmallow, das auf 28,6 Prozent der erfassten Geräte installiert ist. Die Daten bilden den Status Quo in der ersten Januarwoche 2018 ab.

Android Nougat ist die Nummer zwei

Laut 9to5Google hat sich die Verbreitung von Android 8.0 Oreo somit im Vergleich zum Vormonat nicht verändert. Die Verbreitung von Android 8.1 Oreo sei wohl vor allem auf die entsprechenden Updates für Googles Nexus- und Pixel-Geräte zurückzuführen. Hierzulande hat zuletzt beispielsweise das Huawei Mate 9 die Aktualisierung erhalten; das Galaxy S8 hingegen wurde immer noch nicht mit dem Update bedacht, auch wenn es offenbar langsam naht.

Der Vorgänger von Oreo ist inzwischen immerhin die am zweithäufigsten genutzte Android-Version. Mit einer Verbreitung von 26,3 Prozent liegt Android Nougat zwar immer noch hinter Marshmallow zurück, läuft erstmals aber auf mehr Android-Smartphones und -Tablets als Lollipop. Die mangelnde Verbreitung von Oreo liegt übrigens nicht allein in Googles Verantwortung. Die Hersteller müssen das Betriebssystem für ihre Geräte anpassen und sind mit dafür verantwortlich, wann der Rollout der Updates erfolgt. Welche Geräte das Update erhalten sollen, seht ihr in unserer Übersicht zum Thema.