Auf dem Nokia 8 könnt ihr ab sofort Android 8.1 ausprobieren

Der Test hat begonnen: Besitzer eines Nokia 8 können sich nun die Beta von Android 8.1 auf das Smartphone laden. Enthalten sind einige Veränderungen und neue Features. Die neue Version behebt zudem einen "Bug", den wohl nicht nur einige Nutzer als störend empfunden haben.

Auf Twitter hat Juho Sarvikas, Chief Product Officer bei HMD Global, den Start der Beta-Phase für das Nokia 8 bekannt gegeben. Die wohl in seinen Augen wichtigste Neuerung nennt er in seinem Beitrag direkt: Mit Android 8.1 wird das Burger-Emoji angepasst, sodass die Zutaten nun endlich in der richtigen Reihenfolge auf dem Brötchen liegen.

Akku von Bluetooth-Geräten im Blick

Falls ihr das Hamburger-Emoji aber eher selten einsetzt und euch daher eher wenig über diese Veränderung freut, hat Android 8.1 in der Beta für das Nokia 8 aber noch weitere Inhalte im Gepäck. Wie Android Police berichtet, kommt etwa eine Akku-Anzeige für mit dem Smartphone verbundene Bluetooth-Geräte – sofern diese das Feature unterstützen. Ebenfalls sei ein neues Einstellungs-Menü in der Testversion dabei, ein neu gestaltetes Menü zur Energieverwaltung und das Google-Sicherheitsupdate für Januar 2018.

Wann die Beta-Phase endet und Android Oreo 8.1 für alle Nutzer des Nokia 8 ausrollt, ist noch nicht bekannt. Womöglich dauert es noch ein paar Monate, bis es so weit ist. Falls ihr euch die Test-Variante auf euer Smartphone laden möchtet, müsst ihr euch nur für die Nokia Beta Labs registrieren. Knapp 1550 MB ist die Aktualisierung groß.