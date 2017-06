Auf diesen Geräten läuft WhatsApp bald nicht mehr

WhatsApp beendet die Unterstützung für einige Smartphones: Der hierzulande äußerst beliebte Messenger-Dienst wird zum Ende des Monats Juni 2017 den Support für einige ältere Versionen von Betriebssystemen einstellen. Dadurch ist die App auch auf einigen Smartphones nicht mehr nutzbar.

Folgende Uralt-Betriebssysteme sind von dem Support-Stopp durch WhatsApp betroffen: S40 und S60 (Symbian) von Nokia sowie das BlackBerry OS und BlackBerry 10, berichtet Chip. Falls Ihr noch ein Smartphone benutzt, auf dem eines der genannten Betriebssysteme läuft, könnt Ihr also den Messenger ab dem 1. Juli 2017 nicht mehr verwenden.

iOS 7 seit 2017 Voraussetzung

Bereits zum 1. Januar 2017 hat WhatsApp die Unterstützung für zahlreiche Betriebssysteme eingestellt. Zu Beginn dieses Jahres dürften deutlich mehr Nutzer betroffen gewesen sein als bei dem nahenden Ende: So funktioniert der Messenger bereits jetzt schon nicht mehr auf Geräten, die iOS 6, Windows Phone 7.1 und Android 2.2 oder älter verwenden. Beide Einstellungen sollten nicht überraschend sein: Bereits im Sommer 2016 hat der Entwickler diese Schritte offiziell angekündigt.

Es gibt auch positive Neuigkeiten: So weist eine aktuelle Beta-Version von WhatsApp darauf hin, dass Ihr in der App bald Spam melden könnt. Ein kommendes Update für iOS soll zudem neue Features mitbringen: So könnt Ihr mutmaßlich Fotos mit einem neuen Filter versehen und auf Nachrichten direkt antworten, was vor allem in Gruppenchats praktisch sein kann.