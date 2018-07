Auf diesen OnePlus-Smartphones könnt ihr bald Videos bearbeiten

OnePlus 3, OnePlus 3T, OnePlus 5 und OnePlus 5T werden jetzt um Funktionen erweitert, die euch ermöglichen, Videos zu bearbeiten. Damit profitieren Besitzer älterer OnePlus-Smartphones nun von den Features, die bisher dem OnePlus 6 vorbehalten waren, wie Android Police berichtet.

Ihr könnt die Editier-Funktion für Videos nach einem Update der Galerie-App nutzen. Das Feature ist über den neuen Stift-Icon in der untere Leiste erreichbar, wenn ihr einen Clip öffnet. Sobald ihr das Symbol auswählt, habt ihr drei neue Optionen, um eure Videoaufnahmen zu verändern. Über das Schere-Icon links unten gelangt ihr in einen Bildschirm, in dem ihr euren Clip kürzen könnt. Das mittlere Icon gibt euch mehrere Filter-Optionen und über die Musiknote rechts unten könnt ihr eine Hintergrundmusik auswählen.

Zeitlupen-Videos bearbeiten

Die älteren OnePlus-Modelle können durch das Galerie-Update außerdem Videos im Slow-Motion-Modus bearbeiten. Die Option erscheint, während die Aufnahme abgespielt wird. Was leider logischerweise nicht auf OnePlus 3, 3T, 5 und 5T portiert werden kann, ist der deutliche Sprung in der Kameratechnik des OnePlus 6, den wir bei unserem Test des aktuellen Modells festgestellt haben.

OnePlus ist dafür bekannt, den direkten Kontakt zu seinen Kunden und Fans zu suchen, um seine Geräte besser zu machen. Bei Feedbackrunden, die den Titel “Open Ears Forums” tragen und regelmäßig überall auf der Welt stattfinden, sammelt die Firma immer wieder konkrete Vorschläge ein, die nicht selten ihren Weg in Geräte-Updates finden. So kündigte OnePlus kürzlich einige Verbesserungen an. Geplant sind etwa für die Kamera-App eine Optimierung der HDR-Funktion sowie eine Reduzierung des “Oil Painting”-Effekts. Auch die aufgebohrte Video-Editierfunktion ist vermutlich auf eine Feedbackrunde zurückzuführen.