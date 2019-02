Auf Instagram könnt ihr bald leichter mehrere Accounts nutzen

Wenn ihr mehrere Instagram-Accounts nutzt, seid ihr nicht die einzigen: Jugendliche haben oft ein zweites Konto ("Finsta"), in dem sie Inhalte posten, die nur ein ausgewählter Personenkreis sehen soll. Andere wiederum besitzen einen beruflichen und einen privaten Account. In Zukunft soll es einfacher werden, mehrere Konten zu nutzen.

Instagram arbeitet derzeit offenbar an einem Feature namens "Main Account", wie TechCrunch berichtet. Dieses soll es euch in Zukunft erlauben, ein Konto zu eurem Haupt-Account zu machen und eure anderen damit zu verknüpfen. Die Anmeldung in eurem Hauptkonto würde euch gleichzeitig auch in sämtlichen damit verknüpften Accounts einloggen. Das bedeutet, ihr müsstet euch nur noch eine Kombination aus Benutzername und Passwort merken.

Auch für Login mit Instagram

Darüber hinaus soll sich das kommende Feature auch auf die "Login with Instagram"-Funktion auswirken. Diese ermöglicht es, sich mit seinem Instagram-Account auf anderen Plattformen oder in Apps anzumelden. Wenn ihr dafür künftig die Anmeldedaten zu eurem Haupt-Account verwendet, sollt ihr auf Wunsch einen damit verknüpften Instagram-Account für die Verbindung mit der Plattform des Drittanbieters auswählen können.

Das dürfte auch einer der Hauptgründe für das neue Feature sein. Denn damit könnte Instagram seine Nutzer noch stärker an sich binden – ähnlich wie es dem Mutterunternehmen mit der "Login with Facebook"-Funktion gelungen ist. Hinweise auf das "Main-Account"-Feature finden sich offenbar in einer Alpha-Version der Instagram-App für Android. Das Unternehmen selbst hat sich dazu noch nicht geäußert. Seit Kurzem könnt ihr aber bereits Inhalte über mehrere Accounts gleichzeitig veröffentlichen.