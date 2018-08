Auf YouTube könnte es bald deutlich mehr Werbung geben

Werden YouTube-Videos für Werbeclips unterbrochen, sind diese meist von der Sorte, die ihr nach 5 Sekunden überspringen könnt. Laut einer offiziellen Ankündigung von YouTube könnte sich das aber schon Ende August deutlich ändern.

Bisher können nur ausgewählte Betreiber von YouTube-Kanälen auch Werbeclips einsetzen, die sich nicht überspringen lassen. Wie YouTube laut Mashable in einem Video an seine Partner ankündigt, soll sich das ab der kommenden Woche, also ab dem 27. August 2018 ändern. Dann nämlich sollen alle YouTuber dieses bisher exklusive Werbeformat verwenden können. Passenderweise lautet der Titel des Ankündigungsvideos übersetzt in etwa: "Möchten Sie mehr Geld mit Werbeeinnahmen verdienen?"

Unsere Empfehlung o2 Free Unlimited

Gut für YouTube-Premium

Nur weil alle YouTuber das hartnäckigere Werbeformat einsetzen können, muss es natürlich nicht gleich so kommen. Allerdings hat YouTube offenbar schon Pläne geschmiedet, damit insgesamt mehr der nicht überspringbaren Clips angezeigt werden: Sie sollen dem Bericht nach in allen älteren Videos der Plattform per Standard die überspringbaren Werbeanzeigen ersetzen.

Wie viel Werbung am Ende wirklich angezeigt wird, liegt in der Hand der YouTuber. Sie sollen nach der Umstellung auswählen können, ob wieder die Clips angezeigt werden, die ihr nach einigen Sekunden abbrechen könnt. Außerdem haben sie die Möglichkeit Werbung bestimmter Anbieter und solche für bestimmte Produktkategorien zu blockieren. Sollte die Gesamtmenge an Werbung zunehmen, würde YouTube doppelt davon profitieren: Einerseits stiegen dann die Werbeerlöse, andererseits könnte auch das Interesse der Nutzer an einem kostenpflichtigen YouTube-Premium-Abonnement steigen.