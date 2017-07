Aufladen von Smartphones könnte in Zukunft nur wenige Sekunde dauern

Mit einer MXene-Schicht könnten die derzeit in Smartphones verbauten Akkus wohl deutlich schneller aufladen

Es könnte in Zukunft möglich sein, dass Ihr Eurer Smartphones in nur wenigen Sekunden komplett aufladet. Forscher sollen an einer Methode arbeiten, die den Lade-Prozess erheblich verkürzt. Dabei komme auch ein Nanomaterial zum Einsatz.

Forscher der Drexel Universität sind gerade auf gutem Wege, Akkus in nur wenigen Sekunden vollständig aufladen zu können. Aktuell benötigen Smartphones zum Teil mehrere Stunden, ehe der Energiespeicher wieder komplett gefüllt ist. Deutlich schneller werde der Prozess durch das Nanomaterial MXene, das sehr gut leitet. Zugute kommt dies den Ionen, die sich während des Ladens durch den Akku bewegen.

Revolution bevorstehend?

Grob erklärt bietet MXene den Ionen in einem Akku deutlich mehr Wege, auf denen sie sich bewegen können. Zusätzlich sind sie durch die hohe Leitfähigkeit auch schneller auf ihrem Weg durch das Material. Insgesamt verkürze dies den Ladeprozess dann auf wenige Sekunden. Die Technologie könnte langfristig dann auch den Automobilbereich radikal verändern. Bis 2040 sollen in Großbritannien beispielsweise Benzin- und Dieselfahrzeuge abgeschafft werden. Der Umstieg dürfte vielen Einwohnern deutlich leichter fallen, wenn sich Elektro-Autos in wenigen Minuten komplett aufladen lassen.

Das Forscherteam der Drexel Universität experimentiert schon seit 2011 mit MXene und hat schon eine Vielzahl an Tests durchgeführt. Das Material sei eine Hydrogel-Schicht, die zwischen den Metalloxiden zum Einsatz kommt. Aus dem Bericht geht nicht hervor, wann die Technologie bereit für den Markt sein könnte. Wenn dieser Tag letztendlich kommt, dürfte dies nicht nur die Akkus selbst revolutionieren, sondern womöglich auch die Art und Weise, wie wir diese Energiespeicher im Alltag einsetzen.