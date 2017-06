Auftakt zur E3: Alle Pressekonferenzen und Livestreams in der Übersicht

Offiziell eröffnet wird die E3 am 13. Juni 2017. Doch schon am Samstag, dem 10. Juni, zieht die Videospielmesse die Aufmerksamkeit auf sich. Denn der Tradition folgend veranstalten einige der großen Publisher ihre Pressekonferenzen im Vorfeld der eigentlichen Messe und zeigen – teils noch unangekündigte – neue Spiele oder Hardware. In diesem Jahr besonders spannend: die finale Enthüllung der Xbox Scorpio von Microsoft.

Den Auftakt zur E3 2017 macht Electronic Arts am Samstag. Der Pressekonferenzen-Marathon endet schließlich am Dienstag mit der Nintendo Direct. Hier findet Ihr eine Übersicht aller Termine und wie und wo Ihr sie im Livestream (nach deutscher Zeit) verfolgen könnt.

Die Pressekonferenzen im Überblick

Electronic Arts: Samstag, 10. Juni, 21 Uhr

(u.a. "Star Wars Battlefront 2", "Need for Speed Payback", "FIFA 18") Microsoft: Sonntag, 11. Juni, 23 Uhr

(u.a. Xbox Scorpio, "State of Decay 2"; soll länger als die üblichen 90 Minuten dauern) Bethesda: Montag, 12. Juni, 6 Uhr morgens

(zwei bislang unbekannte Spiele angeteasert) Devolver Digital: Montag, 12. Juni, 7 Uhr morgens

(u.a. "Ruiner", "Absolver") PC Gaming Show: Montag, 12. Juni, 19 Uhr

(unbekannt) Ubisoft: Montag, 12. Juni, 22 Uhr

(u.a. "Assassin's Creed: Origins", "Far Cry 5", "The Crew 2") Sony: Dienstag, 13. Juni, 3 Uhr morgens

(u.a. "Days Gone", "God of War", "Uncharted: The Lost Legacy", "Spider-Man") Nintendo Spotlight: Dienstag, 13. Juni, 18 Uhr

Wer sich die Konferenzen live im Internet anschauen möchte, kann dies auf der offiziellen Webseite der E3, bei Twitch, Twitter oder YouTube tun; dort werden sämtliche Shows live übertragen.