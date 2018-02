“Auslöschung”: Dieser Film landet kurz nach dem Kinostart bei Netflix

"Auslöschung" ist nicht von Netflix produziert worden und dennoch ist der Film hierzulande als Allererstes über den Streaming-Anbieter zu sehen. Wer nun denkt, dass es sich dann vielleicht auch nur um eine eher sparsame Produktion handelt, die Netflix vielleicht von einem weniger bekannten Studio eingekauft hat, der liegt falsch.

Das Budget des Science Fiction-Films, an dessen Produktion auch Paramount Pictures beteiligt war, sollte IMDB zufolge bei etwa 40 Millionen Dollar gelegen haben. Zudem ist in der Hauptrolle von "Auslöschung" die Oscar-Preisträgerin Natalie Portman zu sehen – und in den USA ist der Film zunächst nur im Kino zu sehen. Netflix dürfte für den Deal einiges bezahlt haben, aber dafür können sich Nutzer des Streaming-Dienstes über ein echtes Highlight im März freuen.

Unsere Empfehlung Blau Serien Special

Wo laufen die Fortsetzungen?

Nur 17 Tage nach dem Kinostart in den USA, wo der Film übrigens den Titel "Annihilation" trägt, wird "Auslöschung" hierzulande über Netflix zu sehen sein. Wie Filmstarts anmerkt, weicht Netflix für das Science-Fiction-Abenteuer sogar vom üblichen Vorgehen ab, neue Netflix-Highlights an einem Freitag zu veröffentlichen: der 23. März, an dem der Film startet, ist ein Montag.

Fraglich ist, ob auch die Fortsetzungen von "Auslöschung" in Deutschland zuerst bei Netflix zu sehen sein werden, sofern sie denn gedreht werden, oder ob sie dann vielleicht doch ganz traditionell im Kino starten. Der Film basiert nämlich auf dem gleichnamigen Roman von Jeff VanderMeer, der nur das erste Band einer Trilogie darstellt.