Ava: Der erste Schlaf- und Zyklus-Tracker für Frauen

Zyklus-Apps für das Smartphone gibt es etliche, mit dem Wearable Ava kommt nun aber auch der erste Zyklus-Tracker für Frauen auf den Markt: Der macht manuelle App-Eingaben überflüssig, indem er neun verschiedene Körper-Parameter über das Handgelenkt ermittelt. So soll er auch Frauen, die mit der natürlichen Temperaturmethode verhüten oder ihren Kinderwunsch verfolgen, das morgendliche Messen ersparen.

Das smarte Armband speziell für Frauen wird nur nachts getragen und ist mit diversen Sensoren ausgestattet, die neun Körperparameter tracken: Puls, Schlafqualität, Bewegung, Wärmeverlust, Atemfrequenz, Temperatur, Herzfrequenzvariabilität, Durchblutung und Bioimpedanz. Am Morgen wird Ava dann mit der gleichnamigen App synchronisiert und soll der Nutzerin Auskunft geben über ihre Gesundheit, ihren Stresslevel, die Schlafqualität und ihren Zyklus. Insbesondere sollen Frauen, die gerne auf natürliche Weise verhüten wollen, dann auf dem Smartphone sehen, ob sie gerade fruchtbar sind oder nicht.

Die Basaltemperaturmessung als natürliche Verhütungsmethode

Die Methode, die Ava für das Zyklus-Tracking nutzt, ist die Basaltemperaturmessung. Als natürliche Verhütungsmethode erfreut diese sich immer größerer Beliebtheit bei Frauen, die auf hormonelle Verhütung verzichten wollen. Allerdings erfordert das Verfahren Disziplin, weil Anwenderinnen dafür jeden morgen direkt nach dem Aufwachen und noch im Liegen, also ohne Verfälschung durch körperliche Aktivität, ihre Körpertemperatur messen und dokumentieren müssen. Nach dem Eisprung steigt diese nämlich um etwa 0,3 Grad. Die minimal erhöhte Körpertemperatur gibt dementsprechend Auskunft über die fruchtbaren Tage.

Als Verhütungsmethode eignet sich das Verfahren aber nur bedingt und gerade für junge Frauen weniger, weil der weibliche Körper auch bei Stress, viel Sport oder auch Krankheit natürlichen Temperaturschwankungen unterliegt und man im Grunde auch eine Karenzzeit vor dem Eisprung einkalkulieren muss, weil Spermien einige Tage überleben können. Der Pearl-Index ist ein medizinisches Maß für die Zuverlässigkeit von Methoden zur Empfängnisverhütung und ordnet die Messung der Basaltemperatur mit 0,8 bis 3 ein: Demnach werden im Laufe eines Jahres bei dieser Art der Verhütung eine bis drei Frauen Schwanger. Zum Vergleich: Bei der Pille sind es 0,1 bis 0,9.

So sieht das Ava-Armband, das nur nachts getragen wird, mit der zugehörigen App aus. (© 2018 Ava Science Inc.)

Die Genauigkeit des Zyklus-Trackings bei Ava

Der Hersteller gibt an, dass Frauen jeglichen Alters mit einer Zykluslänge von 24-35 Tagen nutzen können. Ava nimmt den Anwenderinnen das aufwendige Temperaturmessen jeden Morgen ab, allerdings sollte man bedenken, dass die Messung im Mund oder Ohr natürlich deutlich genauer ausfällt als am Handgelenk. Der Hersteller gibt eine 89-prozentigen Genauigkeit seines Wearables an. Das smarte Armband wurde ein Jahr lang im Rahmen einer Studie am Universitätsspital Zürich getestet. Das Risiko der Ungenauigkeit erhöht sich natürlich bei Zyklusschwankungen weiter.

Ava soll im Schnitt 5,3 fruchtbare Tage ermitteln. Tatsächlich können Frauen theoretisch aber auch an bis zu sieben Tagen pro Zyklus schwanger werden. Damit eignet sich das Armband eher für Frauen, die ihren Körper und Zyklus besser verstehen möchten oder schwanger werden wollen, als für Mädchen, die auf der Suche nach einer zuverlässigen Verhütungsmethode sind. So könnte Ava aber ein nützliches Wearable für Frauen sein, die mehr auf ihren Körper, ihre Gesundheit und Erholung achten möchten. Das Armband hat allerdings auch seinen Preis: Für derzeit 249 Euro muss frau sich gut überlegen, ob es ihr das Wert ist.

Ava richtet sich eher an Frauen, die schwanger werden oder ihren Zyklus und Körper besser verstehen wollen, als an Mädels, die sicher verhüten möchten. (© 2018 Ava Science Inc.)

Über Ava und Alternativen des Zyklus-Trackings

Hinter Ava steckt das gleichnamige Schweizer Unternehmen, das 2014 von Pascal Koenig, Philipp Tholen, Peter Stein und Lea von Bidder gegründet wurde sich auf Frauengesundheit spezialisiert hat. 2017 wurde Ava in der Schweiz zum Start-up des Jahres gekürt und das Ava-Armband hat unter anderem den internationalen Preis „The Bump Best of Baby Tech CES 2017” im Bereich Fruchtbarkeit und Schwangerschaft gewonnen. Mehr Infos findet ihr auf der Webseite von Ava, wo das Wearable auch für derzeit 249 Euro bestellt werden kann. Wer auf der Suche nach einer Alternative ist, kann sich die Fitbit Versa anschauen: Die kleine Fitnessuhr mit Smartwatch-Funktionen hat vor kurzem das Feature Frauengesundheit erhalten, das einen Zyklus-Tracker auf der Uhr sowie in der Fibbit-App integriert. Hier müssen Frauen zwar noch selbst ihre Temperatur messen und den Zyklus manuell dokumentieren, aber haben dafür mit der Versa auch tagsüber einen smarten und sportlichen Begleiter am Handgelenk.