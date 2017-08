Avatar: James Cameron verrät Oberschurken für alle vier Fortsetzungen

Schon der Kinofilm "Avatar: Aufbruch nach Pandora" ließ erwarten, dass James Cameron mit mindestens einer Fortsetzung plant. Mittlerweile ist klar, dass es sogar vier weitere Teile werden sollen. Wieso der Regisseur aber schon jetzt verriet, wer der Oberschurke in allen vier Nachfolgern sein wird, wird wohl vorerst ein Rätsel bleiben.

Vorsicht Spoiler! In einem Interview mit Empire Online hat der Titanic-Regisseur James Cameron überraschend Details zum Inhalt der Fortsetzungen des ersten "Avatar" preisgegeben – und dabei geht es nicht etwa um Kleinigkeiten. So soll zum Beispiel der Oberschurke des ersten Teils, Colonel Quartich, auch in allen vier Fortsetzungen dieses Amt bekleiden. Folglich scheint klar: Der zähe Soldat hat das Ende des ersten Teils überlebt und wird offenbar auch mindestens noch drei weitere Filme überstehen.

In diesem Artikel o2 feiert 15. YOUbiläum

Helden bleiben Helden

Wie Cameron weiter verrät, soll Quartich aber nicht der einzige Charakter des ersten Films sein, der auch in den Avatar-Fortsetzungen eine Rolle spielt. Jake und Neytiri bleiben die Helden und mit ihnen sollen die Zuschauer neue Orte, Charaktere und Kreaturen kennenlernen.

Fans des ersten Avatar-Films wird es nun wohl eine Weile beschäftigen, wie Quartich den ersten Film überleben konnte und ob er in der Fortsetzung womöglich als Na'vi, eine Art Mutant oder gar als Cyborg erneut in den Kampf ziehen wird. Eine Auflösung des Rätsels wird es erst im Dezember 2020 geben. Bis zum Start von "Avatar 2" vergehen nämlich noch über drei Jahre.